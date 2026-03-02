La región se encuentra en una situación de máxima tensión tras una serie de ataques coordinados entre Israel y Estados Unidos contra Irán, que han incluido la confirmada muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. La respuesta de Teherán y sus aliados en Líbano ha desatado una ola de hostilidades que amenaza con desestabilizar el equilibrio en Oriente Próximo.

El conflicto en Oriente Medio ha vivido horas críticas tras la confirmación de la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en una operación orquestada por Israel y Estados Unidos. Según declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, el ataque no solo acabó con la vida de Jamenei, sino que eliminó a «la mayoría de los candidatos» a su sucesión, dejando un vacío de poder que Teherán intenta gestionar bajo un clima de caos.

Por su parte, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha desestimado cualquier posibilidad de negociación con Washington, acusando a Trump de sembrar el desorden en la región. A pesar de esta postura oficial, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido una posición más cautelosa, señalando que el país está valorando su respuesta.

Ampliación del conflicto: ataques en Chipre y el Líbano

La escalada ha trascendido las fronteras de Irán. Esta madrugada, la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, ha sufrido daños limitados tras un ataque con drones, un incidente calificado como un hito preocupante al ser la primera agresión contra dicha instalación desde 1986. El Ministerio de Defensa británico ha confirmado el impacto, elevando al máximo el nivel de alerta en la región.

En el frente libanés, el Ejército israelí ha iniciado una ofensiva contra «todo el territorio» del Líbano en respuesta a los proyectiles lanzados por Hezbolá. El Ministerio de Salud libanés ha reportado al menos 31 víctimas mortales y 149 heridos en los últimos bombardeos, agravando la crisis humanitaria.

Impacto global: economía y respuesta internacional

La inestabilidad ha tenido un efecto inmediato en los mercados globales. Los precios del petróleo han experimentado una subida drástica en la apertura de la bolsa asiática, con el Brent aumentando un 14% y el West Texas Intermediate un 120%. Paralelamente, sectores tecnológicos como Amazon Web Services han reportado fallos de conectividad en Oriente Próximo debido a daños en sus infraestructuras.

La comunidad internacional ha comenzado a posicionarse:

• China: Ha condenado el asesinato de Jamenei, calificándolo de «atropello» a la soberanía iraní y a la Carta de Naciones Unidas.

• Unión Europea: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha mostrado su apoyo inequívoco a Chipre, mientras que Kaja Kallas ha anunciado un refuerzo de la misión naval Aspides en el mar Rojo.

• España: Felipe VI ha realizado un llamamiento a la «máxima contención» y a la búsqueda de una salida diplomática para evitar consecuencias «de impredecibles consecuencias».

La situación sigue siendo volátil, con Kuwait reportando la intercepción de drones y la suspensión de fronteras por parte de Turquía, mientras el personal no esencial abandona las bases estratégicas en la zona.