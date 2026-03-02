Las Fallas de Valencia 2026 ya han arrancado. La ciudad se prepara para vivir una edición muy especial, marcada por el décimo aniversario de la declaración de la fiesta como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Desde la mascletá diaria hasta el despliegue pirotécnico y las multitudinarias ofrendas, Valencia se convierte durante todo el mes de marzo en el epicentro mundial de la tradición, la pólvora y el arte.

El corazón de la fiesta: Actos fundamentales

Aunque la actividad fallera se siente en cada rincón, el programa de las Fallas 2026 cuenta con hitos imprescindibles que todo valenciano y visitante debe conocer:

1. La Mascletá: El pulso de la Plaza del Ayuntamiento

Desde el pasado 1 de marzo, la Plaza del Ayuntamiento vibra cada día a las 14:00 horas con el estruendo de la mascletá. Hasta el 19 de marzo, 19 espectáculos pirotécnicos diferentes de prestigiosas firmas (como Pirotecnia Hnos Sirvent, Vulcano, Caballer FX o Pirotecnia del Mediterráneo) aseguran que el corazón de Valencia lata al ritmo de la pólvora.

2. La Ofrenda a la Virgen de los Desamparados

Los días 17 y 18 de marzo son los más emotivos. Miles de falleros recorrerán las calles de La Paz y San Vicente para depositar ramos de flores (blancos, rojos o rosas) y confeccionar el impresionante manto de la «Geperudeta». Los actos comienzan a las 15:30 horas y se prolongan hasta la madrugada con las comitivas oficiales y las Falleras Mayores.

3. Música y Conciertos

Las Fallas no se entienden sin música. Además de las bandas de música que acompañan cada acto, la ciudad ofrece un amplio cartel de conciertos:

• Destacados: El 7 de marzo en el Roig Arena se celebra el Heineken House con Lori Meyers, La Casa Azul y Sidonie.

• Ambiente fallero: Las comisiones falleras, especialmente las de secciones importantes como Na Jordana o Almirante Cadarso, contarán con DJ’s de renombre durante la semana grande.

Calendario oficial: Programa del 15 al 19 de marzo

La semana grande, el núcleo de la fiesta, concentra los momentos de mayor intensidad emocional y cultural:

Domingo 15 de marzo: La Plantá

• 09:00h: Plantá de todas las fallas infantiles.

• 23:59h: L’Alba de les Falles, una tradición pirotécnica que iluminará la ciudad.

Lunes 16 de marzo: Entrega de premios

• 08:00h: Plantá definitiva de todas las fallas.

• 16:30h: Entrega de los premios infantiles en la tribuna del Ayuntamiento.

• 23:59h: Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete.

Martes 17 y Miércoles 18 de marzo: Ofrendas

• Mañanas: Actos de homenaje (poetas y maestros).

• Tardes (15:30h): Ofrendas florales a la Virgen de los Desamparados.

• 23:59h (Miércoles 18): La Nit del Foc en el puente de Monteolivete; el evento pirotécnico más esperado del año.

Jueves 19 de marzo: El día de San José

Es la jornada de clausura y despedida:

• 11:00h: Ofrenda en el Puente de San José.

• 12:00h: Misa solemne en la Catedral.

• 19:00h: Cabalgata del Fuego, que recorrerá la calle de la Paz.

• 20:00h – 23:00h: La Cremá. El fin de la fiesta llega con el fuego quemando los monumentos, desde las infantiles hasta las grandes fallas, culminando en la Plaza del Ayuntamiento.

Consejos para disfrutar de las Fallas

• Planificación: La afluencia es masiva, especialmente en los días 17, 18 y 19. Utiliza el transporte público para moverte por la ciudad.

• Programación: Si quieres asistir a la mascletá en la Plaza del Ayuntamiento, intenta llegar con al menos una hora de antelación para encontrar un buen lugar.

• Cremá: Si tienes que elegir qué fallas visitar, prioriza las de Sección Especial, ya que sus monumentos son obras de arte de gran complejidad técnica y artística.

Las Fallas 2026 prometen ser un despliegue sin precedentes. La pólvora, la tradición y la música volverán a convertir a Valencia en el epicentro de la alegría. ¡No dejes de consultar el programa actualizado para vivir cada momento!

