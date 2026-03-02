La intriga alcanza cotas insospechadas en la colonia toledana. La llegada de un amante de México para Beatriz y la revelación de un oscuro crimen marcarán el devenir de los próximos episodios, mientras las relaciones personales en la fábrica y el dispensario se fracturan entre la nostalgia y la desconfianza.

La estabilidad de los habitantes de Sueños de libertad pende de un hilo esta semana. La trama, que se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas en Antena 3, se centra en la peligrosa influencia que Beatriz ejerce sobre Gabriel, una dinámica que podría torcerse definitivamente con la llegada de un visitante inesperado y la vinculación de la recién llegada a un crimen que promete cambiarlo todo.

Claves de la semana: del 2 al 6 de marzo

• Lunes 2 (Capítulo 509): Las tensiones domésticas dominan el inicio de la semana; Damián y Digna atraviesan un momento delicado en su relación. Mientras Valentina y Andrés se sumergen en recuerdos nostálgicos, Salva se ve en la obligación de compensar a Esteban tras un conflicto previo.

• Martes 3 (Capítulo 510): Damián realiza una confesión de gran calado, una decisión que marcará un antes y un después en su futuro con Digna. Paralelamente, Beatriz se reencuentra con su amante llegado de México, y Tasio toma una determinación definitiva acerca de su relación con Paula.

• Miércoles 4 (Capítulo 511): La tragedia acecha: Beatriz recibe una noticia impactante que la relaciona directamente con un crimen. En otro orden de asuntos, Begoña decide tomar distancia y dejar ir a Andrés, mientras que don Agustín se atribuye méritos ajenos para sorpresa de los presentes.

• Jueves 5 (Capítulo 512): La brecha entre los personajes se amplía. Una cena romántica entre Tasio y Carmen termina siendo un desastre, y Claudia se ve obligada a explicar sus verdaderos sentimientos hacia Mabel. Beatriz, sintiéndose acorralada, comienza a ejercer una presión asfixiante sobre Gabriel.

• Viernes 6 (Capítulo 513): La urgencia por casarse de Damián y Digna marca el cierre de la semana. En la tienda, las empleadas estallan ante la evidente desigualdad salarial en la perfumera, mientras Gabriel, decidido a descubrir la verdad, contrata a un detective privado para investigar a Pablo Salazar.

Conflictos en la tienda y nuevos horizontes

Además de las tramas criminales, el entorno laboral de la perfumera se convierte en un polvorín. Las diferencias salariales comienzan a generar un malestar creciente entre las trabajadoras, mientras que las dinámicas sentimentales —especialmente el triángulo que involucra a Tasio, Carmen y Paula— siguen planteando dilemas éticos y personales que los protagonistas deberán resolver antes de que la situación se vuelva insostenible.