Valencia vive hoy lunes, 2 de marzo, una de las jornadas más emotivas y significativas de su calendario fallero. Tras el éxito de los actos del fin de semana, la capital del Turia mantiene el pulso de la fiesta con una agenda centrada en la tradición artesana y un sentido homenaje pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento.

La jornada de hoy pone el foco en el corazón creativo de las Fallas: la Ciudad del Artista Fallero. Como parte de los actos conmemorativos por el décimo aniversario de la declaración de la fiesta como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la mañana estará dedicada a reconocer el laborioso trabajo de quienes dan vida a los monumentos que estos días ocupan nuestras calles.

Visita a la Ciudad del Artista Fallero

A las 10:30 horas, las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor se desplazarán hasta el barrio de Benicalap. En esta visita a la Ciudad del Artista Fallero, la comitiva recorrerá los talleres artesanales y el Museo del Artista Fallero, un espacio que custodia los ninots indultados de ediciones pasadas, piezas que han logrado salvarse de las llamas gracias a su excepcional valor artístico, satírico e histórico.

‘Va por ti, maestro’: La mascletá más emotiva

El punto álgido del día llegará a las 14:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento. La Pirotecnia Hermanos Sirvent será la encargada de disparar la segunda mascletá de estas Fallas 2026.

Este disparo, bautizado bajo el título «Va por ti, maestro», promete ser un momento de profunda emoción para todo el colectivo fallero. La firma alicantina rinde así un homenaje a su fundador, Pedro Luis Sirvent, fallecido el pasado año en un trágico accidente pirotécnico mientras ejercía su profesión. La plaza se prepara para acoger un espectáculo diseñado no solo para impresionar con la potencia del estruendo, sino para honrar la memoria de un artesano de la pólvora que dedicó su vida a hacer vibrar a los valencianos.

Agenda del lunes 2 de marzo

Para no perderse detalle de los actos de hoy, aquí tienen el horario oficial:

• 10:30 horas: Visita de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor a la Ciudad del Artista Fallero y al Museo del Gremio.

• 14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de la Pirotecnia Hermanos Sirvent.

La previsión es que la afluencia de público a la Plaza del Ayuntamiento sea muy alta para acompañar a la familia Sirvent en este tributo tan especial. Se recomienda a los ciudadanos y turistas acudir con antelación suficiente para asegurar un buen lugar desde el cual disfrutar del espectáculo.