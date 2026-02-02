La tensión alcanza niveles insoportables en ‘Valle Salvaje’ durante esta primera semana de febrero. Entre el lunes 2 y el viernes 6, los espectadores de RTVE asistirán a confesiones que cambiarán el rumbo de la serie y a un pulso sin precedentes entre Adriana y el Duque. Con la boda con Rafael a la vuelta de la esquina, el palacio se convierte en un nido de amenazas y secretos desenterrados.

Aquí tienes el avance diario de los capítulos 345 al 349.

Lunes, 2 de febrero (Capítulo 345)

La semana arranca con un José Luis implacable, quien se presenta ante Luisa con una nueva amenaza que pone en serio peligro su estabilidad y futuro. Por su parte, Adriana, agobiada por la culpa y los sentimientos encontrados, está a punto de confesarle al Duque una verdad que podría destruir el compromiso matrimonial.

Martes, 3 de febrero (Capítulo 346)

Braulio sigue obsesionado con descubrir qué ocurrió realmente con la muerte de Domingo. Aunque Alejo intenta persuadirlo para que deje el pasado en paz, la determinación de Braulio es inquebrantable. Mientras tanto, Adriana recibe una noticia inesperada que hace tambalear los preparativos del enlace.

Miércoles, 4 de febrero (Capítulo 347): El ultimátum de Adriana

Adriana planta cara a José Luis: si Luisa no es invitada a la boda, no habrá ceremonia. Este desafío provoca la intervención inmediata de Victoria, quien visita a la criada con dudosas intenciones. En paralelo, Matilde presiona a Mercedes para recuperar las comprometedoras cartas de Dámaso a Gaspar, pero recibe una respuesta que no esperaba.

Jueves, 5 de febrero (Capítulo 348): La confesión de Alejo

La culpa acaba por quebrar a Alejo, quien confiesa el asesinato de Domingo a una persona de su total confianza. Este secreto, que ha marcado la temporada, sale por fin a la luz. Además, el extraño comportamiento de la Duquesa empieza a levantar sospechas en Atanasio, mientras Matilde y Mercedes intentan gestionar el rastro de las cartas.

Viernes, 6 de febrero (Capítulo 349): ¡Guerra en palacio!

Lo que empieza como un momento familiar tierno entre Adriana, Bárbara y Pedrito, termina en tragedia. Adriana descubre que José Luis ha vuelto a las andadas con sus amenazas. Fuera de sí, la joven irrumpe en el palacio para dar un golpe sobre la mesa: o se respetan sus condiciones o el ducado se quedará sin la boda del año.

Resumen de tramas clave esta semana