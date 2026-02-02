El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha enviado a la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Koldo, relativa a supuestos amaños en adjudicaciones públicas, en la que están siendo investigados, entre otros, los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La decisión se produce tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado, lo que implica que pierde la condición de aforado, requisito que mantenía la competencia del Supremo sobre esta investigación. Ábalos se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de noviembre y presentó su renuncia el pasado miércoles.

Con este cambio, el magistrado Puente ha remitido la pieza separada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encargado de instruir otra parte de la causa principal del caso Koldo, que también involucra a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, entre otros.

El Supremo recuerda que, según el acuerdo de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014, la pérdida de la condición de aforado antes de la apertura de juicio oral genera la incompetencia sobrevenida del tribunal, por lo que la investigación de esta pieza pasa ahora a la Audiencia Nacional. En total, hay hasta doce personas investigadas en esta parte del caso.

No obstante, la renuncia de Ábalos no afectará al juicio relacionado con las mascarillas, que previsiblemente se celebrará en el Supremo. La vista preliminar para tratar nulidades se ha fijado para el 12 de febrero, como paso previo al posible inicio del juicio en abril contra Ábalos y su exasesor Koldo García.

Fuentes jurídicas señalan que la decisión de Ábalos de dejar su acta se produjo meses después de que su abogado recomendara esta estrategia, que permitiría trasladar la causa a la Audiencia Nacional y beneficiarse de tiempos procesales más dilatados y de la posibilidad de una doble instancia en caso de condena.