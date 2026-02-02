La primera semana de febrero llega cargada de adrenalina a ‘La Promesa’. Entre el lunes 2 y el viernes 6 de febrero, los seguidores de la serie de RTVE asistirán a la caída en desgracia de Leocadia y a un movimiento magistral de Margarita para dinamitar los planes de Lorenzo. Además, la serie alcanzará su capítulo 770 con una fiesta que promete cambiar el destino de Manuel.

Aquí tienes el avance detallado de los próximos episodios.

Lunes, 2 de febrero (Capítulo 766): Manuel pierde los papeles

El mes comienza con violencia en palacio. Tras descubrir la verdad, Manuel le propina un puñetazo al comandante Rivero, dejando a todos en shock. Mientras tanto, Lorenzo niega tajantemente la existencia de un hijo bastardo, pero Margarita ya tiene en marcha un plan para demostrar lo contrario. Por su parte, Leocadia estalla en cólera al ver que Curro pretende sentarse a comer con la familia, evidenciando su pérdida de control sobre las normas de la casa.

Martes, 3 de febrero (Capítulo 767): Pruebas irrefutables

Alonso planta cara a Leocadia y defiende el derecho de su hijo a compartir mesa con ellos. La tensión se traslada a la planta noble cuando Margarita presenta a Lorenzo las pruebas definitivas de la existencia de su hijo secreto. Al mismo tiempo, Manuel le da un ultimátum a Leocadia: sabe que ella fue quien trajo a Rivero y solo le ofrece una «salida digna» para evitar el escándalo.

Miércoles, 4 de febrero (Capítulo 768): El chantaje surte efecto

La presión de Margarita sobre el capitán es insoportable y Lorenzo empieza a ceder ante el chantaje para evitar que su secreto salga a la luz. En el servicio, Petra lee por fin la carta del Obispado a Samuel, desvelando una información crucial. Por otro lado, Manuel y Alonso empiezan a hacer cuentas para saldar su deuda económica con Leocadia y librarse de ella para siempre.

Jueves, 5 de febrero (Capítulo 769): Una fiesta y una pedida

Martina consigue invitaciones para la fiesta de don Pedro de Artiaga, logrando que Ángela y Curro también asistan. En un momento de intimidad, Curro le confiesa a Martina su gran secreto: piensa pedirle matrimonio a Ángela durante el evento. Mientras tanto, Manuel llega a la fiesta y conoce a una mujer enigmática que captará su atención desde el primer segundo.

Viernes, 6 de febrero (Capítulo 770): El adiós de Leocadia

La semana termina con la conexión especial entre Manuel y la misteriosa desconocida. En palacio, Alonso paga parte de la deuda a Leocadia, y Manuel le exige que se marche de inmediato. Sin embargo, la mujer lanza una última amenaza: si se va, se llevará a su hija con ella. Además, Jacobo sorprende a Martina con los billetes para Nueva York: el viaje es en solo dos semanas.

Lo más destacado de la semana en 3 claves