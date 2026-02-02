Febrero arranca con curvas en la colonia de ‘Sueños de libertad’. Del 2 al 6 de febrero, los seguidores de la serie de Antena 3 asistirán al desmoronamiento del matrimonio de Andrés y María, mientras que la salud del pequeño Juanito pondrá en jaque a toda la familia.

Aquí tienes el desglose detallado de lo que sucederá en los capítulos 489 al 493.

Lunes, 2 de febrero (Capítulo 489): El ultimátum de Andrés

La semana comienza con Andrés perdiendo la paciencia; el joven Salazar le da un ultimátum definitivo a María para poner fin a su unión. Mientras tanto, Gabriel carga contra María al descubrir que Begoña ya conoce su aventura. En la tienda, la llegada de un hombre misterioso preguntando por Valentina pone en alerta a Cloe, quien decide ocultar la información. Además, Julia empieza a sentirse desplazada por la atención que recibe Juanito.

Martes, 3 de febrero (Capítulo 490): Juanito empeora

Marta decide intervenir y le «canta las cuarenta» a María por su comportamiento. La salud de Juanito sufre un revés importante y su estado empeora notablemente, sembrando el pánico. Por otro lado, Pablo vive un encuentro inesperado que saca a la luz un dato impactante de su pasado que lo cambiará todo.

Miércoles, 4 de febrero (Capítulo 491): Ruptura y medidas drásticas

Día de decisiones finales: Gabriel rompe definitivamente con María. Ante la negativa de esta a aceptar la nulidad matrimonial, Andrés se ve obligado a tomar medidas legales drásticas. En el ámbito médico, Begoña se plantea intervenciones desesperadas para salvar a Juanito. Además, Miguel se arma de valor y se declara a Marisol, mientras Damián sorprende a Tasio con una oferta inesperada.

Jueves, 5 de febrero (Capítulo 492): Juanito en estado crítico

La tensión médica llega al límite cuando Gabriel relega a Luz del cuidado de Juanito, a pesar de que el estado del niño es crítico. Begoña, Luz y Digna buscan desesperadamente a una persona externa que pueda tener la clave para su cura. Mientras, en la tienda, Valentina deja plantadas a Claudia y Carmen en su cita en el teatro, aumentando el misterio sobre su vida privada.

Viernes, 6 de febrero (Capítulo 493): La manipulación de María

En el cierre de la semana, María cambia de estrategia y comunica a Andrés que la nulidad ya está en marcha, aunque paralelamente intenta volver a manipular a la pequeña Julia. Miguel propone un tratamiento extremo para Juanito que no convence a los médicos, y Begoña toma una decisión trascendental sobre su hijo. El capítulo termina con una Mabel desolada tras una llamada y una amenaza directa de Pablo a Marisol.

