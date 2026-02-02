Tras el parón provocado por la cobertura del trágico accidente de Adamuz, ‘Valle Salvaje’ retoma hoy su emisión con el capítulo 345. La serie de época de RTVE arranca febrero con la tensión por las nubes: una Adriana desbordada por la culpa y un José Luis dispuesto a todo para mantener el control sobre los habitantes de la Casa Grande.

Aquí tienes las claves de lo que verás esta tarde a partir de las 18:30 horas.

El dilema de Adriana: ¿Explotará la verdad?

Adriana ya no puede más. Con los preparativos de su boda con Rafael avanzando, la joven se siente atrapada en una red de secretos que amenazan con destruir su futuro. En el episodio de hoy, Adriana se encuentra a solas con el Duque y, con el corazón en un puño, está a punto de revelarle una verdad devastadora que podría hacer saltar por los aires no solo su compromiso, sino la estabilidad de toda la familia.

La nueva ofensiva de José Luis contra Luisa

Por otro lado, la tregua en el servicio ha terminado. José Luis vuelve a mostrar su cara más oscura al presentarse ante Luisa con una nueva y grave amenaza. El Duque no está dispuesto a que la criada sea un obstáculo en sus planes y pondrá su futuro patas arriba, obligándola a tomar una decisión desesperada sobre su permanencia en el ducado.

¿Qué pasó en el último capítulo?

Para entender el clima de hostilidad de hoy, conviene recordar los hitos del pasado viernes: