El Real Madrid recibe esta noche al Getafe en el Santiago Bernabéu con el objetivo de recortar distancias con el liderato, en un encuentro marcado por la plaga de lesiones en el conjunto blanco y la intensidad habitual del cuadro azulón.

El Santiago Bernabéu acoge este lunes, a partir de las 21:00 horas, el derbi madrileño que medirá al Real Madrid frente al Getafe. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta el compromiso de la jornada 26 de LaLiga con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos, un triunfo que le permitiría colocarse a tan solo un punto de distancia del líder de la competición, el Fútbol Club Barcelona.

Un Real Madrid mermado por las bajas

El conjunto merengue llega al encuentro con la moral fortalecida tras confirmar recientemente su pase a los octavos de final de la Champions League, donde se enfrentará al Manchester City. Sin embargo, el buen momento europeo contrasta con la preocupante situación de su enfermería. Arbeloa deberá confeccionar un once inicial sin contar con jugadores fundamentales como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militao y Raúl Asencio. A estas ausencias se suma la incertidumbre sobre la participación de Eduardo Camavinga, quien no estuvo presente en la última sesión preparatoria debido a un proceso odontológico.

A pesar de las dificultades, el Real Madrid busca mantener su solidez en su estadio, donde su trayectoria en el campeonato doméstico ha sido notable, habiendo cedido únicamente una derrota en lo que va de curso, frente al Celta de Vigo.

El Getafe, a por el asalto al Bernabéu

Por su parte, el Getafe aterriza en el coliseo blanco situado en la decimotercera posición de la tabla clasificatoria. Aunque se mantiene en una zona relativamente estable, el cuadro de José Bordalás no puede permitirse relajaciones si desea alejarse definitivamente de la parte baja. El técnico alicantino, fiel a su sello de identidad, planteará un choque basado en la intensidad, la presión asfixiante y las transiciones rápidas para intentar desesperar a un Madrid que parte como favorito pero que llega muy justo de efectivos.

El Getafe también cuenta con ausencias sensibles. La más destacada es la del sancionado Djené, pieza clave en su estructura defensiva, además de la baja confirmada de Abqar. Asimismo, la presencia del delantero Borja Mayoral se mantiene como una incógnita hasta los instantes previos al inicio del choque, debido a unas molestias en la rodilla que le hacen ser duda.

Horario y dónde ver el Real Madrid – Getafe

El encuentro, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, se disputa hoy lunes en el estadio Santiago Bernabéu.

• Horario: 21:00 horas (hora peninsular española).

• Televisión y online: El partido podrá seguirse en directo a través de la plataforma Dazn.