Arranca una nueva semana en “Valle Salvaje”: la ficción diaria de La 1 vuelve este lunes 13 de julio de 2026 (como viene siendo habitual, en la franja de tarde) con el pulso dramático intacto y el mismo aroma rural que envuelve la Asturias del siglo XIX. Eso sí: el avance real publicado que nos llega no incluye, en el fragmento facilitado, el desglose detallado del episodio de hoy (ni escenas concretas con nombres y giros específicos). Por eso, para no cruzar la línea de lo que no está confirmado, vamos a ceñirnos a lo que el material ofrece de forma fiable y a trasladar el tono de la semana con un avance orientativo, centrado en la dinámica habitual de la serie.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance semanal del 13 al 17 de julio compartido en prensa, lo que se destaca es la continuidad del drama en el entorno rural donde las decisiones personales pesan tanto como las disputas de poder. “Valle Salvaje” suele conducir cada episodio a partir de dos motores: los conflictos familiares y las tensiones sociales que nacen en un territorio marcado por la desigualdad, y las consecuencias de lo que se promete o se oculta. Así, aunque en el texto disponible no se enumeran hechos “hoy” con detalle (no aparece la información escena por escena del lunes), sí se mantiene la idea central de que el arranque de semana trae nuevas presiones y ajustes en las relaciones entre personajes.

En esta entrega del lunes, el capítulo se plantea como una bisagra dentro del recorrido semanal: es decir, un episodio diseñado para encender o agravar el conflicto y dejar rutas abiertas para los siguientes días. La serie, al estar ambientada en el siglo XIX asturiano, tiende a convertir lo cotidiano en terreno de choque: acuerdos que no se sostienen, lealtades puestas a prueba y decisiones que, tomadas en caliente, pueden repercutir durante toda la semana.

Por ello, más que afirmar giros concretos no presentes en el extracto, la recomendación para el espectador es clara: presta atención a cómo evolucionan las tensiones y a qué personajes aparecen con más fuerza en el planteamiento del episodio de hoy. Cuando “Valle Salvaje” abre la semana, normalmente lo hace con un objetivo: recolocar el tablero antes de que lleguen los momentos más determinantes entre el martes y el viernes de la misma franja.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se puede ver en La 1 / TVE en su horario habitual: 16:30.

Este lunes 13 de julio de 2026, no te pierdas el inicio de la nueva semana en la serie, en una tarde en la que la Asturias del XIX vuelve a exigir decisiones —y a cobrar sus consecuencias.