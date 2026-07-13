El presidente de la Corporación RTVE ha reaccionado públicamente a través de las redes sociales para ponerse a la entera disposición de la periodista, quien abandonó el plató de La 2 tras denunciar en pleno directo una situación de humillación por parte del presentador Jesús Cintora.

El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, ha emitido un comunicado público con el objetivo de frenar la controversia generada tras los acontecimientos ocurridos este sábado en el programa de La 2, Malas Lenguas Noche. La periodista y tertuliana Marta Gómez Montero abandonó de forma abrupta y visiblemente afectada el plató del espacio televisivo tras manifestar que se sentía «absolutamente humillada» por el conductor del formato, Jesús Cintora. Ante la repercusión de este suceso, el máximo responsable del ente público ha decidido intervenir de manera oficial para pedir perdón a la colaboradora.

El origen de la polémica se produjo en pleno directo, cuando Marta Gómez Montero declinó participar en el debate y denunció públicamente que se le estaba ninguneando en sus intervenciones. La periodista argumentó que no existía un equilibrio real en los turnos de palabra en comparación con el resto de los compañeros presentes en la mesa de actualidad, entre los que se encontraban los tertulianos Javier Aroca y Esther Palomera. Durante su intervención, Gómez Montero aseguró que su malestar venía de lejos y que había tolerado dicha situación por motivos económicos y familiares, asociados al pago de sus facturas y al sustento de sus hijos, antes de decidir abandonar definitivamente el estudio del programa.

La intervención de la presidencia de la corporación pública

La marcha de la colaboradora de las instalaciones de la televisión pública generó un desconcierto inmediato en el plató y una colosal controversia en el ámbito público. Ante esta situación y con el propósito de contener el alcance del escándalo, José Pablo López ha utilizado su cuenta en la red social X para difundir una declaración institucional dirigida expresamente a la afectada.

En dicho texto, el presidente de RTVE ha manifestado de forma explícita su voluntad de ponerse a la entera disposición de Marta Gómez Montero para todo aquello que pueda necesitar en relación con este episodio. Este movimiento público por parte de la presidencia del ente de radiotelevisión estatal, sumado a las explicaciones ofrecidas previamente por Jesús Cintora en el propio programa, constituye un reconocimiento explícito de que el proceder con la periodista no fue el adecuado, buscando así atajar una polémica que se ha desbordado en las últimas horas.