Este jueves 9 de julio de 2026, “Sueños de Libertad” (Antena 3) avanza con el capítulo 600 cargado de tensión. La trama familiar vuelve a tensarse cuando Beatriz da un paso más en su estrategia para apartar a Begoña y hacerse, de una vez por todas, con el lugar que ansía junto a Gabriel y Juanito. Todo mientras Gabriel intenta mantener viva la esperanza de recuperar lo que tuvo.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el capítulo de hoy, el foco está en la maniobra que Beatriz pone en marcha para separar a madre e hijo. Su objetivo es claro: que Begoña quede apartada de su vida familiar y que la historia que siempre ha soñado se convierta, por fin, en realidad. Según el avance del capítulo 600, su plan se vuelve cada vez más inquietante, porque no se trata de un gesto aislado, sino de una estrategia progresiva para construir la familia que persigue junto al abogado.

La presión emocional se nota especialmente en el intento de Gabriel. Mientras él busca la manera de acercarse a Begoña, el avance adelanta que todavía hay un punto de resistencia en la relación: Gabriel parece seguir creyendo que existe una oportunidad para reconstruir su matrimonio. Sin embargo, esa esperanza choca con la realidad de lo que sienten y lo que está en juego.

En ese contexto, la enfermera (referida en el avance como quien interviene cortando cualquier posibilidad) deja clara la distancia insalvable entre lo que fue y lo que podría ser. La esperanza de Gabriel se frena de raíz: la idea de que madre e hijo vuelvan a encajar en “la familia” que un día existió se desmorona ante la contundencia con la que se señala que no volverán a ser lo que fueron.

Pero si la tensión familiar es protagonista, también hay preocupación en otros frentes. El avance del 9 de julio apunta a que la situación de Paula preocupa cada vez más. En paralelo, Miguel confirma que sus problemas respiratorios siguen agravándose, y se abre la promesa de una salida que, al menos, intenta aliviar la situación. Por otro lado, Tasio se plantea buscarle a Paula un puesto lejos de los productos (el avance se corta en ese punto), lo que sugiere que hay un factor en el entorno que puede estar empeorando sus síntomas.

Entre el pulso por la familia y la alarma por la salud, el capítulo 600 se presenta como un punto de inflexión: Beatriz intensifica su acción mientras Gabriel se acerca a Begoña con más dudas que certezas, y la trama se complica alrededor de Paula y Miguel.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Antena 3 Horario habitual: 15:45

Así que si hoy vas a estar atento al sofá, ya sabes: “Sueños de Libertad” llega en horario de tarde, con el capítulo 600 marcando el ritmo de una historia donde los planes privados tienen consecuencias muy públicas.