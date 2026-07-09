La artista colombiana intervino por videollamada con David Broncano desde Boston, en una conexión marcada por una interrupción imprevista que se resolvió entre las risas de los presentes

La cantante Shakira ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada durante su intervención por videollamada en el programa ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano. La artista conectó en directo desde Boston, una de las escalas programadas dentro de su gira de conciertos por Estados Unidos, para atender la entrevista en medio de un calendario marcado por sus compromisos profesionales, el desarrollo del Mundial de fútbol y sus obligaciones de índole familiar. Durante el transcurso de la emisión, un imprevisto técnico provocado por la entrada de una segunda llamada en su ordenador propició la aparición espontánea de su asistente, Diana, en una escena que captó la atención de los espectadores y del equipo de televisión.

El desarrollo de la entrevista televisiva transcurría con normalidad desde Boston hasta que el ordenador personal de la cantante colombiana comenzó a registrar una llamada entrante en pleno directo. Este suceso técnico dejó constancia visual del ritmo de trabajo y de la actividad diaria que mantiene la intérprete en el país norteamericano. Ante la contingencia y con el objetivo de no interrumpir la comunicación ni alterar la conexión con el plató madrileño, la asistente de la artista, Diana, optó por cruzar la estancia gateando por el suelo, justo detrás de la posición de la cantante, en un intento por pasar completamente desapercibida ante las cámaras.

Sin embargo, el movimiento de la colaboradora de Shakira no pasó inadvertido para los espectadores ni para los integrantes del programa de radiodifusión. La maniobra generó una situación cómica que desató las risas inmediatas tanto de la propia artista como del equipo que acompaña a David Broncano y del público asistente en el plató. Debido a la repercusión y a las carcajadas generalizadas que se produjeron de forma inmediata entre todos los presentes, la asistente se vio obligada a asomarse de manera directa a la pantalla para saludar a la audiencia.

Por poco no hacemos una llamada a tres 😅 Nos quedaremos con la duda de saber quién era. Genial Diana ❤️ #LaRevuelta @shakira pic.twitter.com/G40JErfJNl — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 8, 2026

Ante este hecho, la cantante no dudó en reaccionar con naturalidad y aprovechó la coyuntura para bromear directamente con su empleada frente a los objetivos de las cámaras de televisión, manifestándole la frase: «¡Te vas a hacer famosa en España!». Tras este momento anecdótico, la artista internacional retomó el hilo de la conversación y prosiguió su entrevista con David Broncano con total normalidad, compartiendo risas con el conjunto del equipo técnico y humano del espacio televisivo, un momento que quedó registrado en las imágenes de la emisión.