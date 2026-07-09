La actuación del artista sevillano, programada para el 29 de julio, se suma a una oleada de suspensiones en toda España después de su detención el pasado mes de junio

El concierto del cantante Beret en el festival Starlite Occident de Marbella, fijado para el próximo 29 de julio, ha sido cancelado de forma definitiva. La suspensión de esta actuación se añade a la progresiva desmovilización de la gira del artista sevillano por diferentes localidades españolas desde que el pasado mes de junio fuese denunciado y detenido por una presunta agresión sexual. Mientras la organización del evento malagueño desvincula la decisión de la situación judicial del intérprete y apunta a motivos de agenda, el Servicio de Atención y Protección a la Mujer del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) había solicitado formalmente la rescisión del contrato al Ayuntamiento de Marbella por razones de principios institucionales.

La programación estival de Starlite Occident Marbella ha retirado de forma oficial la comparecencia de Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, cerrando por completo la venta de localidades para el evento. La resolución sobre la continuidad de la actuación ha estado acompañada de versiones divergentes entre las partes implicadas. Por un lado, los promotores del festival de la Costa del Sol han comunicado que la anulación responde estrictamente a cuestiones organizativas del propio cantante, indicando que se trata de una circunstancia ajena a la entidad tras la decisión del músico de suspender el resto de sus comparecencias en directo.

Por otro lado, el Servicio de Atención y Protección a la Mujer del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) remitió con anterioridad un requerimiento escrito a la administración municipal de Marbella. En dicho documento, el organismo solicitaba la anulación del acuerdo contractual del recital y la inspección de toda cooperación institucional con el festival que implicase la ocupación de suelo público. El argumentario de la petición incidía en la obligación de que cualquier iniciativa llevada a cabo en dependencias públicas preserve la igualdad, la no discriminación y la prevención de la violencia machista.

Desmantelamiento de la gira nacional y situación judicial

El descarte de la cita en Marbella no constituye un hecho aislado en la actividad profesional del intérprete, cuya gira titulada ‘Lo bello y lo roto’ ha experimentado un desmantelamiento generalizado durante las últimas semanas. Entre las plazas que han anunciado la anulación de sus conciertos se encuentran municipios como Elche —donde el ayuntamiento suspendió la contratación un día después del arresto—, Armilla, Rubí, Tavernes de la Valldigna, Monforte de Lemos, Alicante, Jerez de la Frontera, Alcalá de Henares y Don Benito, además de citas colectivas como el Gran Canaria Sum Festival. En la actualidad, el único compromiso que figura de forma activa es su participación en el festival L’Arena Music Experience en Asturias, pendiente todavía de una verificación definitiva.

El origen del escenario que afronta el vocalista se sitúa en el pasado 11 de junio, fecha en la que fue arrestado por los efectivos de la Policía Nacional. La detención se produjo a raíz de la denuncia interpuesta por una mujer a propósito de un presunto delito de agresión sexual que habría tenido lugar durante el pasado mes de abril en Sevilla.

Tras su correspondiente comparecencia ante la autoridad judicial, el investigado obtuvo la libertad provisional con la aplicación de diversas medidas cautelares de obligado cumplimiento mientras se desarrolla la fase de instrucción del procedimiento. Entre los dictámenes vigentes impuestos por el juzgado se encuentran la prohibición de comunicación y de aproximación a la denunciante a una distancia inferior a los 500 metros, la retención de su pasaporte por un periodo de tres meses y la obligatoriedad de personarse de manera periódica en sede judicial, encontrándose la causa todavía abierta y sin un dictamen definitivo sobre el fondo del asunto.

Declaración de la agencia de representación

Ante la sucesión de suspensiones y el transcurso de la investigación criminal, Beret ha optado por no realizar manifestaciones públicas de manera directa. La postura oficial del entorno del cantante ha sido canalizada formalmente a través de Urbania Entertainment, su agencia de representación, mediante un comunicado de prensa publicado en plataformas digitales. La empresa ha expresado su entera confianza en la inocencia de su representado y ha manifestado el rechazo rotundo del artista hacia las acciones que se le recriminan.

La entidad de representación ha formalizado además la incorporación de profesionales del ámbito jurídico especializados para la gestión de su defensa procesal. En su comparecencia pública, la agencia apeló al derecho constitucional a la presunción de inocencia como base del ordenamiento legal, instando a un ejercicio riguroso de la labor informativa y reservándose la potestad de iniciar acciones de carácter civil o penal contra aquellas personas que divulguen imputaciones falsas que atenten contra el prestigio y la consideración personal o laboral del investigado.