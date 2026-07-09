La cantante galesa Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años de edad en un hospital de Portugal, según ha informado su familia a través de un comunicado publicado en su página web oficial. La célebre artista, reconocida mundialmente por su éxito ‘Total Eclipse of the Heart’, se encontraba ingresada recibiendo tratamiento médico cuando se produjo su deceso de forma inesperada.

Fallecimiento inesperado en Portugal

La música internacional despide a una de sus voces más reconocidas. La familia y el equipo de Bonnie Tyler han anunciado con profundo pesar el fallecimiento de la cantante galesa a los 75 años, una pérdida que se ha producido de manera inesperada anoche en un centro hospitalario de Portugal. En el comunicado difundido a través de su página web, el entorno de la artista ha señalado que la muerte ocurrió a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada en dichas instalaciones sanitarias. Ante esta tragedia, sus allegados han solicitado públicamente privacidad para afrontar este difícil momento.

La cantante se encontraba en el país luso, donde tenía una de sus residencias habituales. Según los datos compartidos por su familia, Tyler ingresó hace semanas en un hospital cercano a la localidad de Faro, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a una perforación intestinal. Tras la operación, los médicos intentaron sacarla del coma que le habían inducido; sin embargo, la artista sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida.

Una trayectoria de casi medio siglo en el pop y el rock

La muerte de Bonnie Tyler pone fin a una trayectoria profesional que se extendió durante casi medio siglo. A lo largo de su carrera, la intérprete dominó géneros musicales como el pop y el rock gracias a una voz ronca y potente que se convirtió en su principal sello de identidad. Entre su extenso repertorio, destacan de forma masiva grandes éxitos internacionales como ‘It’s a Heartache’ y, muy especialmente, ‘Total Eclipse of the Heart’, composiciones que la consolidaron como una de las artistas más personales de las últimas décadas.

El legado musical que deja la vocalista galesa incluye un total de 18 álbumes de estudio. Su relevancia e impacto en la industria cultural de la época le valieron la nominación a tres premios Grammy entre los años 1984 y 1995. Asimismo, su trabajo fue reconocido con otras tres candidaturas a los prestigiosos premios Brit en las ediciones de 1977, 1984 y 1986. Aunque no consiguió alzarse con ninguno de estos galardones, su inconfundible estilo interpretativo la posicionó de manera indiscutible en la historia del pop-rock contemporáneo.