La polifacética artista italiana transformó la televisión pública y privada española a través de formatos emblemáticos que marcaron a toda una generación de espectadores

El pasado domingo 5 de julio se cumplieron cinco años desde el fallecimiento de la presentadora y cantante italiana Raffaella Carrà. Su trayectoria profesional dejó una impronta decisiva en la historia de la televisión en España, donde transformó los esquemas del entretenimiento audiovisual a través de su energía, sus complejas coreografías, su carisma y su característico movimiento de melena rubia. Desde sus primeras apariciones en la década de los setenta hasta sus proyectos en la televisión comercial de los años noventa, la mítica comunicadora italiana lideró espacios de máxima audiencia tanto en Televisión Española (TVE) como en Telecinco, consolidándose como un referente transversal para la audiencia del país.

El vínculo inicial de Raffaella Carrà con las pantallas de los hogares españoles se fraguó en el año 1975, fecha en la que realizó su primera aparición en el espacio de variedades titulado ‘¡Señoras y señores!’. Sin embargo, la consolidación de su éxito masivo se produjo apenas un año más tarde, en 1976, cuando la corporación pública de TVE le encomendó la conducción de una serie de cuatro emisiones especiales bajo el nombre de ‘La hora de Raffaella Carrà’. En un contexto socio-político marcado por una tímida apertura hacia la modernidad, la creadora irrumpió en la programación con una propuesta visual caracterizada por una desbordante vitalidad, vestuarios atrevidos y composiciones musicales de gran dinamismo. La repercusión de estos especiales de televisión fue inmediata, situándola como un mito erótico y musical para la sociedad de la época.

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Tras cosechar registros de audiencia de gran relevancia en el panorama televisivo de Italia, la presentadora formalizó su regreso a la televisión pública del Estado español a principios de la década de los noventa. Su reincorporación se efectuó a través del que se convertiría en su programa más representativo en España: ‘¡Hola Raffaella!’. Este formato magacín, que se emitía rigurosamente en directo durante la franja de máxima audiencia (prime time) de La 1, integraba secciones de música, humor, entrevistas a personalidades internacionales y bloques de concursos de participación telefónica. Entre las dinámicas más recordadas por la audiencia se encontraban el juego conceptual «Si fuera», orientado a adivinar la identidad de un personaje oculto, y el concurso que requería que los espectadores respondieran directamente con la frase «¡Hola Raffaella!» al descolgar sus terminales telefónicos para optar a premios económicos. El espacio se mantuvo en antena durante tres temporadas y supuso el reconocimiento profesional para la conductora, quien se alzó con el premio TP de Oro a la Mejor Presentadora en la edición de 1993.

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Como consecuencia directa del sólido rendimiento en términos de cuota de pantalla del formato nocturno, TVE extendió la presencia de la comunicadora en su parrilla diaria mediante el encargo de un nuevo espacio de emisión vespertina. Bajo el título ‘A las ocho con Raffaella’, el programa se emitía de lunes a viernes en los momentos previos a la difusión del Telediario. Se trataba de una propuesta orientada estrictamente al entretenimiento familiar de sobremesa que integraba actuaciones musicales, entrevistas de corta duración y secciones humorísticas. En este contexto, la profesional evidenció sus capacidades para la improvisación y la sintonía directa con los televidentes, un doblete programático que la encumbró en la escena televisiva española de aquel periodo.

Con posterioridad a su vinculación contractual con la televisión pública nacional, las operadoras privadas, inmersas en pleno proceso de expansión y competencia por el mercado publicitario y de audiencias, requirieron los servicios de la artista de origen italiano. En este escenario, Telecinco cerró su contratación para la temporada correspondiente al año 1995 mediante el lanzamiento del espacio ‘En casa con Raffaella’. Este nuevo formato trasladaba las dinámicas tradicionales de los magacines de la presentadora a los códigos de la televisión comercial de mediados de los noventa, enfatizando un perfil más próximo, doméstico y hogareño. A pesar de que la andadura de esta producción resultó más breve en comparación con las etapas precedentes en Televisión Española, la experiencia constató la vigencia del fenómeno comunicativo de Carrà, cuya capacidad de atracción mediática operaba con independencia de las siglas de la cadena de emisión.