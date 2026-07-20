Valle Salvaje vuelve esta semana con tensión añadida, y el episodio de este lunes 20 de julio de 2026 apunta a un giro de los que dejan huella. En plena cuarta temporada, la serie vuelve a colocar a sus dos protagonistas, Victoria (Sabela Arán) y Mercedes (Miren Arrieta), en el centro de un nudo emocional cada vez más peligroso: por culpa de Dámaso (Alejandro Sigüenza), ellas se acercan, se buscan y se “refugian” la una en la otra. Pero la cercanía no es solo consuelo; también parece convertirse en una forma de entender que jugar a dos bandas pasa factura.

Según el avance publicado para la semana del lunes 20 al viernes 24 de julio, la relación entre Victoria y Mercedes se estrecha a medida que el conflicto con Dámaso se agrava. La historia, ambientada en el siglo XIX y con ese tono rural asturiano que caracteriza al serial, da un paso más en su dinámica de riesgo: la tensión romántico-familiar y el pulso por el control de la situación crecen al ritmo de lo que ellas descubren —o intuyen— del comportamiento de quien pretende moverse entre caminos distintos.

El avance deja una idea clara: la estrategia de Dámaso, al tratar de quedar bien en más de un frente, no solo le complica el presente, sino que le acerca al desenlace. Y ese desenlace tiene consecuencias directas para Victoria y Mercedes. La propia información de prensa sugiere un escenario especialmente inquietante: si el primer esposo de la ex duquesa de Valle Salvaje llega a desaparecer de la Casa Pequeña, no lo haría por azar. En ese caso, el episodio apuntaría a que serían Victoria y Mercedes quienes se encargaran del traslado de su cuerpo en mitad de la noche.

Ojo: el avance planteado en prensa introduce la posibilidad, es decir, no se presenta como un “hecho cerrado” en términos absolutos, sino como un recorrido dramático que la historia podría activar. Aun así, el tono es inequívoco: la semana promete decisiones difíciles, confidencias compartidas y una alianza emocional que, vista desde fuera, podría parecer “salvación”, pero que dentro de la trama se convierte en cuchillo de doble filo.

Este lunes, por tanto, el foco no se pone únicamente en lo que Dámaso haga o deje de hacer, sino en cómo reaccionan Victoria y Mercedes cuando la amenaza crece. En su unión —más intensa, más cercana, más estratégica— reside una parte del futuro inmediato de la serie: lo que ocurra alrededor de la Casa Pequeña termina afectándolas a ellas, y el avance avanza que habrá que estar atentos a cada movimiento de la noche, porque ahí es donde Valle Salvaje suele apretar el gatillo emocional.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el capítulo de hoy, lunes 20 de julio de 2026, la semana arranca con Victoria y Mercedes cada vez más unidas tras el impacto que provoca Dámaso. La trama coloca a ambas en un punto de apoyo mutuo, como si la única manera de resistir el vendaval fuera permanecer juntas: lo que empieza como refugio, según el avance, acaba tomando forma de plan.

El avance semanal que circula para el periodo del lunes 20 al viernes 24 insiste en que jugar a dos bandas le saldrá caro a Dámaso, y anticipa que sus movimientos pueden desembocar en consecuencias graves vinculadas al primer esposo de la ex duquesa de Valle Salvaje.

En este contexto, se menciona un escenario particularmente tenso: si el primer esposo llega a salir de la Casa Pequeña “con los pies por delante”, entonces Victoria y Mercedes tendrían que transportar su cuerpo en mitad de la noche. Más allá del estremecimiento de la imagen, lo relevante es el cambio de dinámica: el avance sitúa a las dos mujeres como piezas activas de un momento extremo, no como espectadoras.

Por eso, el capítulo de hoy se entiende como una etapa de preparación emocional y de alineamiento entre ambas. La serie sugiere que la cercanía entre Victoria y Mercedes no es casual: es una reacción a una presión que crece alrededor del entorno de la Casa Pequeña y de los peligros que se acercan por la conducta de Dámaso.

La pregunta de fondo para este lunes es directa: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar Victoria y Mercedes cuando la situación se les va de las manos? Con ese clima, Valle Salvaje vuelve a prometer decisiones nocturnas, tensiones privadas y giros que, incluso cuando se plantean como posibilidad en el avance, marcan claramente el rumbo de la historia.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE con su horario habitual a las 16:30.

Si quieres no perderte el arranque de esta semana cargada de consecuencias, este lunes 20 de julio de 2026 tienes una cita con la Asturias del siglo XIX en cada episodio de Valle Salvaje.