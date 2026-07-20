Toledo, años 50, y las mismas puertas que se cierran por fuera acaban abriéndose con consecuencias por dentro. En Sueños de Libertad (Antena 3), el lunes 20 de julio de 2026 el reencuentro con la calma dura poco: la familia de los Salazar intenta volver a su cauce tras el golpe que supuso la detención de Nieves, pero el embarazo de Marisol vuelve a mover los cimientos de lo que todos creían controlado.

El avance real explica que, aunque “las aguas habían vuelto a su cauce” después de lo ocurrido con Nieves, el embarazo de Marisol actúa como una nueva alarma en la casa. Es un revés que descoloca a quienes sostienen el orden familiar y acelera el reloj de los secretos. Porque cuando una verdad amenaza con salir a la luz antes de lo previsto, no hay calma que aguante.

Lo que se plantea para la semana —y que enmarcará lo que hoy comienza a tensarse— es que la situación no solo afecta a los Salazar. La Reina, por su parte, también tiene que gestionar una traición dentro de su entorno, y el avance subraya que se trata de “otra vez”: es decir, una herida que no termina de cerrar y que reabre la desconfianza en un círculo que ya ha vivido demasiados golpes.

Así, este lunes se presenta como el arranque de una escalada emocional: por un lado, el impacto personal y familiar que supone el embarazo de Marisol se convierte en un detonante; por otro, el conflicto en torno a los de La Reina deja claro que la tensión política y afectiva no se detiene, incluso cuando el resto intenta recomponer la normalidad.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Con la detención de Nieves como antecedente inmediato —relacionado con el asunto de haber ayudado a morir al padre Luz— la historia parecía encaminarse hacia una tregua. Sin embargo, el avance real señala que el embarazo de Marisol altera de nuevo el equilibrio y empuja a los integrantes de la familia Salazar a replantearse lo que estaba oculto.

El capítulo de hoy llega cargado de presión: el embarazo no es solo una noticia; es un hecho que desordena las vidas de los personajes y que, según el avance, hace que la verdad salga a la luz antes de lo previsto. En paralelo, los que orbitan en torno a La Reina tienen que afrontar la traición de uno de sus miembros, en una dinámica que el propio avance describe como repetida (“otra vez”).

En resumen, la jornada promete giros que nacen de dos frentes: el íntimo, el familiar y el emocional en la saga de los Salazar; y el otro, más estratégico y corrosivo, que impacta directamente en los planes y la confianza dentro del entorno de La Reina.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Este lunes 20 de julio de 2026, no te pierdas Sueños de Libertad en Antena 3 a las 15:45. Si Nieves marcó un punto de inflexión y Marisol vuelve a encender la alarma, lo que ocurra hoy puede cambiarlo todo de cara a los próximos días.