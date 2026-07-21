Martes con energía cambiante: la Luna impulsa la sensibilidad y favorece los acuerdos, pero el tránsito de Mercurio pide ordenar ideas para que el día no se disperse. En conjunto, es una jornada para avanzar con criterio, cuidar el ritmo y hablar claro.
Si buscas una brújula diaria, aquí tienes las predicciones gratis para salud, amor y trabajo en todos los signos del zodiaco: el foco está en decisiones prácticas y en conversaciones que abran camino.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Hoy te conviene canalizar la prisa en acciones concretas. Tu iniciativa funciona mejor cuando escuchas antes de responder.
- Color: Rojo ladrillo
- Amor: Ganas de sinceridad; propone un plan sencillo y personal.
- Salud: Vigila la tensión muscular por estrés.
- Dinero: Pequeños ajustes mejoran tu presupuesto.
- Número de la suerte: 6
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad que buscas hoy se construye con constancia. Mantén el equilibrio entre lo que deseas y lo que puedes sostener.
- Color: Verde bosque
- Amor: Buen clima para reconciliarse si hubo malentendidos.
- Salud: Rutina de descanso: tu cuerpo te lo pide.
- Dinero: Oportunidad en algo que llevabas posponiendo.
- Número de la suerte: 11
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente está ágil y eso atrae contactos. Aprovecha para negociar, aprender o cerrar una conversación pendiente.
- Color: Azul eléctrico
- Amor: La charla suma; evita el doble sentido.
- Salud: Cuida la hidratación y reduce pantallas.
- Dinero: Puede llegar una mejora por información o feedback.
- Número de la suerte: 4
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Hoy se siente una necesidad de orden emocional. Dar espacio a lo que sientes te ayudará a actuar con más calma.
- Color: Plata suave
- Amor: Sensación de complicidad; pide lo que necesitas con tacto.
- Salud: Atención al sueño: prioriza horarios.
- Dinero: Evita compras impulsivas por emoción.
- Número de la suerte: 9
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu energía destaca y abre puertas. Usa tu carisma para liderar, pero sin saltarte el detalle.
- Color: Dorado miel
- Amor: Atracción con intensidad; deja que el vínculo respire.
- Salud: Buen día para moverte, pero sin sobreexigir.
- Dinero: Buena fase para renegociar condiciones.
- Número de la suerte: 18
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La claridad mental te acompaña: organiza lo que toca y elimina lo que estorba. Tu método es una ventaja hoy.
- Color: Azul marino
- Amor: Muestras afecto con hechos; evita críticas innecesarias.
- Salud: Revisa hábitos alimentarios y horarios de comida.
- Dinero: Controla gastos recurrentes para mejorar margen.
- Número de la suerte: 2
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Hoy predomina el deseo de equilibrio y acuerdos. La diplomacia te favorece si pones límites con educación.
- Color: Rosa empolvado
- Amor: Conversación clave: propone avanzar juntos.
- Salud: Baja el ritmo y respira; te irá mejor.
- Dinero: Negociación favorable si mantienes postura firme.
- Número de la suerte: 13
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición afina el rumbo: nota lo que otros pasan por alto. Es un buen día para profundizar en decisiones importantes.
- Color: Negro granate
- Amor: Intensidad emocional; elige la honestidad sin dureza.
- Salud: Revisa estrés acumulado y cuida la digestión.
- Dinero: Guardar y planificar es tu mejor estrategia.
- Número de la suerte: 7
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Se abre un canal para el movimiento: viajes cortos, cambios de agenda o nuevas metas. Tu entusiasmo contagia, úsalo para avanzar.
- Color: Azul cielo
- Amor: Energía lúdica; evita prometer sin plan.
- Salud: Bienestar por actividad moderada y estiramientos.
- Dinero: Puede surgir un ingreso extra si te muestras proactivo.
- Número de la suerte: 21
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Hoy toca poner orden a largo plazo. La perseverancia trae resultados, especialmente en asuntos laborales.
- Color: Marrón cuero
- Amor: Ganas de compromiso; ve paso a paso y con claridad.
- Salud: Atención a articulaciones; calienta antes de moverte.
- Dinero: Buen día para revisar deudas y objetivos de ahorro.
- Número de la suerte: 16
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu creatividad se enciende y te ayuda a resolver de forma distinta. Comparte ideas: te escucharán más de lo que crees.
- Color: Verde menta
- Amor: Se valora la espontaneidad; sorprende con una propuesta breve.
- Salud: Reduce nervios con pausas activas.
- Dinero: Buen momento para explorar opciones sin prisa.
- Número de la suerte: 5
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Hoy la sensibilidad está alta, pero puedes convertirla en ventaja. Pon atención a lo que te inspira y tradúcelo en planes realistas.
- Color: Violeta lavanda
- Amor: Empatía en el vínculo; busca un gesto concreto de cariño.
- Salud: Protege la energía: alimentación ligera y descanso.
- Dinero: Evita dar por hecho gastos; revisa antes.
- Número de la suerte: 10
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Consejo astral para hoy
Deja que la intensidad emocional se convierta en dirección: elige una sola prioridad para cerrar el día con sensación de avance. En salud, amor y trabajo, lo que te sostiene es la misma receta: claridad, límites amables y constancia.