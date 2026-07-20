Los trágicos sucesos incluyen la muerte de un menor de 13 años en Salamanca y la de un joven en Toledo. Se registran incidentes violentos y detenciones en Madrid, Barcelona, Valencia y el País Vasco.

MADRID.– La histórica noche de celebraciones por la victoria de la selección española en la final del Mundial de fútbol se ha visto empañada por la tragedia. El balance provisional en todo el territorio nacional deja dos personas fallecidas, más de ochenta heridos de diversa consideración y al menos doce detenidos en los principales puntos de concentración festiva.

Dos víctimas mortales en Salamanca y Toledo

Los sucesos más graves han tenido lugar en Castilla y León y Castilla-La Mancha. En la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, un menor de 13 años ha perdido la vida tras derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, donde se concentraban los aficionados. El accidente ha dejado también a otro menor ingresado en estado grave en el hospital de Salamanca con una fractura en la pierna, mientras que un tercer afectado ya ha sido dado de alta.

Por otro lado, en Sonseca (Toledo), el servicio de emergencias 112 ha confirmado el fallecimiento de un joven de unos 20 años que comenzó a sufrir convulsiones en una plaza pública mientras presenciaba el encuentro. Asimismo, la provincia toledana ha registrado otro incidente grave en Seseña, donde un chico de 19 años ha tenido que ser trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una agresión con arma blanca.

Oleada de detenciones en las grandes capitales

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de siete detenciones durante la madrugada. Cinco de ellas se han producido por un presunto delito de odio tras una discusión en un bar. Las dos restantes corresponden a un delito de desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la plaza de Cibeles, y a desobediencia grave en la Puerta del Sol. En total, los servicios sanitarios madrileños han trasladado a 36 heridos a centros hospitalarios.

En Barcelona, los Mossos d’Esquadra han arrestado a tres personas por diferentes robos cometidos al amparo de la multitud. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió en la capital catalana a 29 personas: 24 con pronóstico leve y 5 menos graves.

Por su parte, en Valencia, la Policía Local ha detenido a dos personas por atentado a la autoridad tras lanzar adoquines a los agentes. Con todo, el Ayuntamiento ha calificado el transcurso general de la noche en la ciudad como «muy tranquilo», pese a que en el municipio de l’Olleria se tuvo que suspender la retransmisión por pantalla gigante debido a un reventón térmico y fuertes rachas de viento.

Incidentes y sabotajes en el norte

La jornada también ha estado marcada por la tensión en Navarra y el País Vasco. En Berriozar (Pamplona), la policía investiga una agresión perpetrada por un grupo de encapuchados armados con barras y porras extensibles contra los clientes de un bar que veían el partido. El ataque se ha saldado con seis heridos, tres de ellos militares.

En Bilbao, la Ertzaintza ha identificado a 20 personas después de que otro grupo de encapuchados intentara sabotear la retransmisión de la final en la pantalla gigante instalada por el Partido Popular. Además, en Álava se ha identificado a tres personas más tras registrarse la agresión a un ciudadano que vestía la camiseta de la selección.

Finalmente, Extremadura también ha registrado una alta actividad asistencial. En Badajoz, Cruz Roja ha realizado 34 intervenciones con dos traslados hospitalarios, mientras que en Cáceres cinco personas requirieron ingreso en centros sanitarios en una noche que sumó 30 asistencias de carácter leve.