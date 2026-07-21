Martes, 21 de julio de 2026. La información meteorológica disponible para hoy, procedente de AEMET a partir de los XML municipales públicos, dibuja un panorama de calor generalizado y cielos con predominio de baja nubosidad, aunque con matices según la zona. En la mayor parte del país las probabilidades de lluvia se mantienen muy bajas, si bien en áreas del litoral mediterráneo y puntualmente en el entorno de Valencia se observan opciones algo más altas.

A continuación, repasamos cómo llega la jornada por zonas, citando las capitales con sus máximas, mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de lluvia.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada se presenta con temperaturas moderadas en comparación con el interior. Bilbao registra 29°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento del N a 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%.

Más al noroeste, Coruña, A alcanza 27°C y baja hasta 19°C. Se mantiene despejado, con viento del NE a 20 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, un escenario propio del régimen estable que predomina en la zona.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene el protagonismo del calor. En Madrid se esperan 37°C como máxima y 21°C como mínima. El cielo estará poco nuboso y el viento sopla del O a 15 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia.

En Zaragoza, la temperatura sube todavía más: 40°C de máxima y 23°C de mínima. El día se describe como despejado, con viento del NO a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, de nuevo sin señales claras de precipitaciones.

Sur peninsular

En el sur, el ambiente se mantiene caluroso y mayormente estable. Ceuta marca 36°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso y viento del O a 20 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%.

Por su parte, Sevilla eleva el termómetro hasta 38°C y no baja de 21°C por la noche. El cielo será poco nuboso y el viento del C a 0 km/h (calma), manteniendo también 0% de probabilidad de lluvia. La jornada se caracteriza, por tanto, por una falta de mecanismos favorables para la precipitación.

Mediterráneo

En el ámbito mediterráneo, el panorama combina máximas elevadas con intervalos nubosos en algunas capitales y una probabilidad de lluvia algo mayor que en el resto. En Barcelona, la máxima será de 33°C y la mínima de 26°C, con intervalos nubosos y viento del E a 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 10%.

En València el calor acompaña: 32°C de máxima y 24°C de mínima. Se esperan intervalos nubosos, viento del E a 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 20%. Aunque no se trata de un escenario de lluvia generalizada, sí supone el mayor margen dentro de los datos facilitados.

Islas Baleares

Las islas Baleares registran un día con nubosidad alta y temperaturas cálidas. En Palma, la previsión indica 35°C de máxima y 26°C de mínima, con nubes altas y viento del E a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

En general, el ambiente se mantiene estable, con una nubosidad que puede modular la sensación térmica, pero sin señales de lluvia según los porcentajes de AEMET para el día de hoy.

Islas Canarias

En Canarias, la combinación de nubosidad y viento marca diferencias entre islas. En Las Palmas de Gran Canaria, se prevé una máxima de 26°C y una mínima de 23°C. El cielo estará muy nuboso, con viento del N a 35 km/h, aunque la probabilidad de lluvia es del 0%.

La presencia de viento y nubosidad puede incrementar la sensación de frescor relativo en comparación con otras zonas peninsulares, pero, de acuerdo con los datos de AEMET para hoy, la lluvia no aparece como un riesgo destacado.

Recomendaciones

Hidratación y protección solar : con máximas que llegan hasta los 40°C en Zaragoza, conviene evitar las horas centrales y usar protección adecuada.

: con máximas que llegan hasta los en Zaragoza, conviene evitar las horas centrales y usar protección adecuada. Atención al litoral mediterráneo : aunque la probabilidad es baja, en Barcelona (10%) y especialmente en València (20%) pueden aparecer chubascos puntuales, según la evolución durante el día.

: aunque la probabilidad es baja, en y especialmente en pueden aparecer chubascos puntuales, según la evolución durante el día. Viento en zonas expuestas: en Canarias (viento de N a 35 km/h en Las Palmas) y en áreas del noroeste, se recomienda precaución en paseos y actividades al aire libre.

En resumen, este martes 21 de julio de 2026 se caracteriza por un calor relevante en el interior y el sur, cielos que van de despejados a intervalos nubosos, y probabilidades de lluvia muy bajas en la mayoría de capitales, con los porcentajes más altos en el litoral mediterráneo según AEMET. Si quieres, puedo ayudarte a preparar un resumen por tu ciudad concreta dentro de España con los mismos datos.