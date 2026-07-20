El santoral católico celebra hoy, 21 de julio, a San Arbogasto de Estrasburgo, obispo recordado por su servicio pastoral en una etapa difícil. Su conmemoración nos acerca al modo en que se sostuvo la vida cristiana en el ámbito diocesano.

Hoy es martes 21 de julio. No coincide con una gran solemnidad del calendario universal, pero la liturgia local y la devoción popular mantienen viva la memoria de Arbogasto, una figura vinculada a Estrasburgo.

San Arbogasto de Estrasburgo

La tradición eclesial sitúa a Arbogasto de Estrasburgo como obispo, en un contexto del cristianismo del norte de la Galia donde las comunidades debían organizarse y resistir presiones externas. En su vida se percibe la importancia del gobierno pastoral: enseñar, ordenar y acompañar a los fieles.

Entre los rasgos que se le atribuyen destaca su papel como pastor de una sede que necesitaba unidad. En aquellos siglos, el obispo era también garante de disciplina eclesial y referencia moral para el clero y para los laicos.

La memoria de San Arbogasto se ha conservado en el recuerdo de Estrasburgo como parte del santoral local. Ese vínculo con la historia diocesana explica que, con el tiempo, su nombre quedara asociado a la identidad cristiana del territorio.

Para la vida espiritual, su figura invita a valorar el trabajo sereno del ministerio: la atención a la comunidad, la fidelidad al deber y el cuidado de la convivencia eclesial. Es una santidad “de tareas”, sostenida por la responsabilidad del obispo y por la constancia.

Otros santos que se celebran el 21 de julio

San Daniel (profeta) : figura profética del Antiguo Testamento , asociada a la fidelidad en medio de dificultades.

: figura profética del , asociada a la fidelidad en medio de dificultades. San Lorenzo de Brindisi : fraile capuchino y doctor de la Iglesia , conocido por su predicación y celo misionero.

: y , conocido por su predicación y celo misionero. Santa Práxedes de Roma : virgen y figura romana vinculada a la caridad y al cuidado de los cristianos.

: y figura romana vinculada a la caridad y al cuidado de los cristianos. Beato Francisco María de la Cruz: fundador de la Sociedad del Divino Salvador y de la Congregación de las hermanas del Divino Salvador.

Significado litúrgico

En esta fecha suele resultar especialmente significativa la lectura bíblica y la referencia profética: el recuerdo de San Daniel (profeta) conecta con la importancia de la fidelidad durante las pruebas. En la tradición cristiana, la conmemoración de santos como San Lorenzo de Brindisi también se relaciona con el valor del anuncio: su figura es citada a menudo como ejemplo de predicación perseverante. Para muchas comunidades, además, la memoria de Santa Práxedes de Roma refuerza la devoción a la caridad y al servicio a los demás.