Si estabas contando los días para el nuevo episodio de Valle Salvaje, hoy toca respirar con calma: la emisión de la ficción en La 1/TVE arrastra un ajuste importante por el previo de la semifinal entre Francia-España del Mundial 2026. Eso sí, no te preocupes: la serie no desaparece de la semana, sino que sufre un recorte puntual en la tarde del martes. El resto de días, según lo previsto, se mantiene su cita habitual.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

De acuerdo con el avance semanal publicado (13 al 17 de julio), esta semana Valle Salvaje vuelve a vivir algún que otro parón en su emisión, como ya ocurrió la semana pasada. En el caso de martes, 14 de julio de 2026, la ficción no estará disponible en el horario habitual de la tarde por el previo de la semifinal Francia-España del Mundial 2026.

El avance real remarca que, salvo cambios de última hora, Valle Salvaje dejará de emitir durante la franja habitual del martes 14 en La 1. La causa es clara: la programación prioriza el seguimiento del gran partido con su previo, lo que provoca que la telenovela rural (ambientada en el siglo XIX en Asturias y protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas) quede fuera de esa cita concreta del día.

Ahora bien, el mismo avance aclara el “pero” que interesa a los fans: el resto de días de la semana la ficción sí se ofrecerá con normalidad. De hecho, la información sitúa los nuevos episodios para:

lunes 13 de julio (en su horario habitual, según se recoge en el avance)

(en su horario habitual, según se recoge en el avance) miércoles 15 de julio

jueves 16 de julio

viernes 17 de julio

Es importante subrayar que, en el fragmento del avance real facilitado para esta consulta, no aparecen detalles de tramas concretas del capítulo del martes 14 (no se mencionan escenas, giros específicos ni nuevos personajes para ese día). Por tanto, lo único confirmable con seguridad es el ajuste de parrilla y el hecho de que la serie retomaría su dinámica el resto de jornadas.

En otras palabras: hoy, más que un episodio “sobre la mesa”, lo que manda es la programación. Y si eres de los que siguen la historia al ritmo de las tardes, toca estar atento para no perder el hilo cuando vuelva la emisión en los días siguientes.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

Para el martes 14 de julio de 2026, el avance indica que la ficción desaparecerá de la parrilla de tarde por el previo de la semifinal Francia-España del Mundial 2026 (salvo cambios de última hora). En cambio, los nuevos episodios se emitirían con normalidad el lunes 13, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 en su horario habitual.

Cierre: Hoy toca poner el foco en la programación de TVE: Valle Salvaje se aparca en la franja de la tarde por el Mundial, pero el final de semana promete recuperar el ritmo. Si quieres seguir la serie de Loren Mairena y Marco Pernas sin perderte nada, marca los días cercanos y no des por perdido el hilo.