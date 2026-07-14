La cadena pública reestructura su parrilla vespertina y suspende la emisión de sus dos ficciones diarias para priorizar la cobertura del Tour de Francia, que regresa tras la jornada de descanso.

Televisión Española (TVE) ha tomado una decisión drástica respecto a la emisión de sus dos series diarias de mayor éxito, ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, para la tarde de este martes, 14 de julio. Tras una semana que ha estado marcada por constantes alteraciones en la programación habitual de La 1, la corporación pública vuelve a modificar su parrilla de manera notable. Esta reorganización se debe al regreso de las etapas de la competición ciclista del Tour de Francia, que reanuda su actividad después de la jornada de descanso del lunes. En consecuencia, la cadena prescindirá temporalmente de ambos seriales durante el día de hoy, obligando a los telespectadores a esperar para conocer el destino de sus personajes.

La cobertura del Tour de Francia altera de nuevo la tarde de La 1

Las alteraciones en la franja de tarde de La 1 no son una novedad para la audiencia de la cadena pública. En las últimas fechas, las modificaciones provocadas por el Mundial de fútbol y, de forma muy señalada, por la coincidencia con las primeras etapas del Tour de Francia ya obligaron a TVE a reorganizar en profundidad toda su oferta vespertina durante varios días. Aquellos primeros ajustes ya supusieron que ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ quedaran relegadas de sus horarios habituales y vieran reducida significativamente su presencia en la pantalla.

Con la vuelta a la carretera de los ciclistas este martes, 14 de julio, tras el descanso del lunes, TVE aplicará un nuevo plan de contingencia deportiva. Para adaptarse por completo a las necesidades de la cobertura en directo de la ronda francesa, La 1 ha optado por prescindir de nuevo de la emisión de sus dos ficciones estrella en la tarde de hoy.

Los cambios en la parrilla y la fecha de regreso de las series

En sustitución de las series diarias, la cadena pública ha diseñado una estructura alternativa para su programación de tarde. De este modo, este martes se recolocará el espacio ‘Directo al grano’ en la franja de la media tarde. Posteriormente, el programa ‘Malas lenguas’ será desplazado hacia la segunda parte de la tarde, completando así el encaje necesario para el correcto desarrollo de la retransmisión deportiva.

Este nuevo ajuste de la programación obligará a los seguidores de ambas producciones a tener paciencia. No obstante, la suspensión del servicio será breve, ya que la cadena tiene previsto retomar la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ este mismo miércoles, 15 de julio. Será entonces cuando, una vez superada la reorganización temporal de la parrilla televisiva obligada por el Tour de Francia, los espectadores se reencontrarán con los nuevos capítulos y tramas de sus personajes habituales.