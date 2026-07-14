La periodista de RTVE reaparece en el programa tras su sonada marcha del pasado sábado, motivada por sentirse «humillada», y escenifica la reconciliación con el presentador para disipar especulaciones.

La normalidad ha retornado al plató de ‘Malas Lenguas’ en RTVE. Tras la sonada marcha de la periodista Marta Gómez Montero durante la emisión del pasado sábado, la colaboradora y el presentador Jesús Cintora se han reencontrado este lunes en el espacio de la televisión pública. El encuentro ha estado marcado por las explicaciones de la tertuliana sobre su reacción y ha culminado con un gesto de cordialidad en directo, donde ambos se han dado la mano para zanjar de manera definitiva la polémica y desmentir cualquier tipo de enemistad o desencuentro profesional.

El origen de la polémica en el plató de RTVE

El desencuentro original se produjo el sábado cuando Jesús Cintora cedió el turno de palabra a Marta Gómez Montero para analizar las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien había calificado las bajas laborales como un «cáncer». En ese momento, la periodista decidió plantarse y declinó responder al presentador de forma tajante.

Durante su intervención, Gómez Montero expresó sentirse «absolutamente humillada» y argumentó que, tras haber soportado la situación durante mucho tiempo por motivos profesionales y familiares, no estaba dispuesta a continuar en esa dinámica. Para ilustrar su postura, la colaboradora aludió a la célebre novela El coronel no tiene quien le escriba, señalando que prefería esa situación extrema antes de continuar en el programa bajo las condiciones que denunciaba, procediendo acto seguido a abandonar las instalaciones de RTVE.

Las disculpas públicas y la convocatoria del lunes

Tras el incidente, Jesús Cintora utilizó su cuenta en la red social «X» el domingo para disculparse públicamente por lo sucedido, dejando la puerta abierta al regreso de su compañera. El reencuentro se produjo finalmente este lunes, ya que, tal y como detallaron ambos profesionales, Gómez Montero se encontraba convocada para asistir a la mesa de debate desde la semana anterior. El presentador aclaró que el funcionamiento de las mesas del programa se cierra entre el jueves y el viernes, descartando así que el regreso se tratara de una maniobra planificada para cautivar a la audiencia.

Gómez Montero se mostró tranquila y reconfortada en su vuelta a la televisión, agradeciendo expresamente la actitud mantenida tanto por el presidente de la Corporación de RTVE, José Pablo López, como por el propio Jesús Cintora. La periodista justificó su abandono del plató como un impulso puramente humano y reafirmó su compromiso de seguir trabajando desde el respeto mutuo que se deben los profesionales y, de forma especial, el que se debe a los espectadores.

Un gesto de cordialidad para cerrar el conflicto

Durante el transcurso de la emisión, Jesús Cintora tomó la palabra para desmentir las acusaciones falsas y los bulos surgidos en las plataformas digitales a raíz del abandono del sábado. El presentador insistió en que su comportamiento en el plató no incluye insultos, gritos ni agresiones físicas, definiendo la situación vivida como un momento de tensión en una situación de debate. Asimismo, recordó la larga trayectoria que comparten desde la época en la que coincidían cubriendo la actualidad del Partido Popular en la Cadena SER.

La reaparición y posterior debate concluyeron con un apretón de manos propuesto por Jesús Cintora. El presentador solicitó formalmente este gesto ante la audiencia con el fin de proyectar cordialidad y desactivar definitivamente las especulaciones en redes sociales. Gómez Montero aceptó el gesto señalando la importancia de centrarse en ofrecer el mejor contenido posible al público, a quien definió como el elemento verdaderamente relevante del espacio televisivo.