La Policía Local de Pamplona identifica y desaloja del recorrido a Lacey Mrzena, natural de Chicago, por infringir la Ordenanza del Encierro al portar un dispositivo móvil para grabar las carreras y tocar a una de las reses en la plaza de toros.

La Ordenanza Municipal del Encierro de Pamplona volvió a aplicarse con rigor durante las fiestas de San Fermín 2026. La Policía Local de la capital navarra identificó y retiró del recorrido a Lacey Mrzena, un joven de nacionalidad estadounidense y natural de Chicago, que participó en varias de las carreras disfrazado del ‘Joker’, el popular villano de la saga Batman. El corredor se enfrenta ahora a una sanción económica que podría alcanzar los 6.000 euros debido a la comisión de varias infracciones graves contempladas en la normativa local que regula la seguridad de estas carreras tradicionales.

El mozo norteamericano concitó la atención de los corredores, espectadores y medios de comunicación al participar caracterizado con el pelo teñido de verde, el rostro pintado de blanco y la emblemática sonrisa roja que define al personaje de ficción. Sin embargo, su intervención en el quinto encierro de las fiestas concluyó de manera abrupta en el interior de la plaza de toros de Pamplona, donde los agentes de la Policía Local procedieron a su identificación y posterior expulsión del recinto bajo escolta.

Los motivos esgrimidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad para justificar la apertura del expediente sancionador radican en que el joven empleó un teléfono móvil para registrar imágenes del transcurso de la carrera desde el propio recorrido y, de manera adicional, llegó a tocar a una de las reses. Ambas acciones están estrictamente penalizadas por el marco regulatorio que rige el desarrollo de los encierros pamploneses.

Específicamente, el artículo 11 de la Ordenanza del Encierro determina de forma explícita la prohibición absoluta de emplear cualquier dispositivo de grabación de imagen o sonido, incluidos los terminales de telefonía móvil, tanto dentro del propio recorrido como en las zonas de vallado reservadas para los participantes, salvo que se disponga de la correspondiente autorización oficial. Este precepto normativo dota de cobertura legal a la intervención llevada a cabo por los efectivos policiales y sostiene la cuantía de la sanción económica propuesta.

A pesar de la primera amonestación y de su expulsión del vallado, el ciudadano estadounidense protagonizó un segundo intento de participación frustrado el domingo, coincidiendo con la celebración del sexto encierro de las fiestas de San Fermín. Lacey Mrzena trató de acceder de nuevo al trazado vestido con la caracterización del villano, pero los agentes del orden lo interceptaron antes de que diera comienzo la carrera y procedieron a su retirada inmediata del recinto. Durante este segundo encuentro con las fuerzas de seguridad, el sancionado persistió en su actitud de grabarse a sí mismo haciendo uso de su dispositivo de telefonía móvil.