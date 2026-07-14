La 1 estrena la nueva temporada del concurso veraniego presentado por Ramón García, que incorpora un formato previo con la prueba ‘Pasión de capitanes’ y recupera el clásico juego de ‘La Cucaña’ quince años después.

El verano televisivo ha comenzado oficialmente en España con el regreso de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión pública. La 1 de RTVE estrenó este lunes la temporada de ‘El Grand Prix 2026’, el histórico «programa del abuelo y el niño» que volvió al horario de máxima audiencia tras los excelentes registros de audiencia cosechados durante la edición del año anterior.

El formato de EuroTV Producciones mantiene como maestro de ceremonias al presentador Ramón García, quien compagina este cometido con su labor al frente del espacio ‘En compañía’ en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha (CMMedia). En las tareas de presentación repite por segundo año consecutivo la humorista y colaboradora de ‘La Revuelta’ LalaChus, a la que se une en esta edición como nuevo copresentador Gorka Rodríguez. El conductor del programa radiofónico ‘El despertador’ de RNE regresa a la televisión pública, donde ya presentó ‘El cazador Stars’, para encargarse de narrar y comentar las diferentes pruebas desde la cabina en compañía de los padrinos y los vecinos de los municipios participantes.

La competición inaugural de esta temporada enfrentó a las localidades de Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia). Estos dos municipios abrieron una edición en la que participarán un total de doce localidades a lo largo de seis entregas clasificatorias, con el objetivo de alcanzar las dos semifinales y disputar la gran final de ‘El Grand Prix 2026’.

División en redes ante el papel del nuevo copresentador

El debut de la temporada generó una intensa actividad en las redes sociales, donde los espectadores valoraron tanto el regreso del concurso como las novedades de su estructura. Uno de los principales focos de debate se centró en la incorporación de Gorka Rodríguez en las labores de copresentación y comentarios desde la cabina, una figura que ya desempeñaron en etapas previas Cristinini y Ángela Fernández.

¡Tenemos chico nuevo en la oficina! 🙌

¡Bienvenido, @Soy_gorka!

¡Vamos a por el fiestón y el verano de nuestras vidas! ☀️🔥#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKfCVR pic.twitter.com/LDev6ej88n — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 13, 2026

La decisión de contar con tres presentadores en el plató suscitó opiniones encontradas entre los seguidores del programa. Parte de la audiencia manifestó en la red social ‘X’ su disconformidad con esta fórmula, al considerar innecesario el número de conductores pese a no tener valoraciones negativas hacia el trabajo de los profesionales implicados. Por el contrario, otro sector de los espectadores respaldó el fichaje de Gorka Rodríguez, mostrando su aprobación a sus intervenciones y comentarios humorísticos durante el transcurso de los juegos.

#GrandPrixTVE Está muy bien escuchar los comentarios de Lala Chus y Gorka Rodríguez, pero también estaría bien oír a las gradas animar y reaccionar a las caídas o éxitos de los concursantes…



¿NO? Yo creo que así la prueba gana en diversión, sino se queda muy soso… — Juan de Dios (@JuandePerezBoza) July 13, 2026

Lala y Gorka no dejan hablar a Ramón durante las retransmisiones y eso da mucha rabia #GrandPrixTVE — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) July 13, 2026

de verdad este programa NO necesita 3 presentadores, absolutamente nada en contra de Gorka ni de mi lalachuz pero por cojones ponen tantos presentadores #GrandPrixTVE — Albert (Taylor's Version) ❤️‍🔥 (@TorturedHeart_) July 13, 2026

Gorka y Lalachus pegan mucho siendo pareja de cabinini #GrandPrixTVE pic.twitter.com/NN2u36WjLB — Diego. (@cabriadiego) July 13, 2026

#GrandPrixTVE Este año es más entretenido que el año pasado. El nuevo comentarista Gorka creo que se llama es mejor que la de año pasado. Ramón García y Wilbur 🐐. Lalachus sigue siendo un estorbo. — diego250395oficial (@diego250395) July 13, 2026

Una nueva estructura para el previo del programa

A diferencia de la temporada pasada, en la que el espacio previo al inicio del horario estelar se limitaba a una recopilación de vídeos para ajustar la emisión, la productora y TVE han diseñado para esta edición un formato previo inédito que arranca a las 21:45 horas. Este nuevo espacio de antesala tiene como finalidad profundizar en el conocimiento de los dos pueblos que se enfrentan cada noche.

La principal novedad de este bloque previo es la introducción de la prueba «Pasión de capitanes», un juego que influye de manera directa en el desarrollo posterior del concurso al poner en liza la obtención de la denominada «carta dorada». En esta dinámica, los padrinos de cada localidad deben responder a diversas preguntas sobre los municipios que representan mientras los capitanes sostienen un peso de forma física. Esta innovación en la estructura del programa fue recibida con notables elogios por parte de la audiencia, que destacó el acierto de integrar un juego competitivo real dentro del espacio de previa en lugar de emitir resúmenes visuales.

Me parece super ingenioso que el PREVIO sea una parte más del programa con juegos que decidirán el programa como tal. Ya no es un simple recopilatorio de vídeos #GrandPrixTVE — Adrián Vega 📺 (@AdrianVegaTV) July 13, 2026

#grandprixtve

30 minutitos de Pre Show (presentacion de Ramón con Micro de Mano) y han metido en el Pre esta prueba de la carta de Oro… Es un acierto porque antes de la Cabecera pués es una prueba importante, va a empezar a las 22:15 clavadas nuestra amada cabecera… — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) July 13, 2026

El retorno de un juego clásico quince años después

El apartado de las pruebas físicas también registró un momento de gran repercusión entre los aficionados con la recuperación de «La Cucaña». Este emblemático juego del concurso regresó a la programación tras quince años de ausencia, una vez solventados los problemas técnicos y de seguridad que habían impedido su realización en las temporadas precedentes.

La reincorporación de esta prueba clásica fue ampliamente aplaudida en las redes sociales por los seguidores más veteranos del formato, quienes aprovecharon la ocasión para solicitar a la organización el retorno de otros desafíos históricos del programa, como los «rompe-puertas» o «los aguadores».