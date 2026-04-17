En Valle Salvaje la calma nunca dura demasiado. Asturias, siglo XIX, y un puñado de miradas cargadas de intención: hoy, viernes 17 de abril de 2026, la historia vuelve a poner a sus personajes contra la pared con decisiones difíciles, viejas heridas y esa sensación de que algo se está moviendo en los márgenes del pueblo.

La trama se adentra en los vínculos que parecen firmes… hasta que dejan de serlo. Hay quien busca controlar el relato, quien prefiere callar para no perderlo todo y quien, pese al miedo, no está dispuesto a renunciar a lo que considera justo. En este capítulo de hoy, el ritmo se acelera a golpe de conversación cortada, pasos medidos y gestos que, aunque no lo digan todo, sí lo ponen en evidencia.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El avance de esta jornada apunta a un nuevo choque entre intereses personales y la necesidad de mantener el orden en el valle. Las tensiones se intensifican cuando ciertas informaciones vuelven a circular, reavivando dudas que muchos creían enterradas. No se trata solo de quién tiene razón, sino de quién está dispuesto a pagar el precio por sostenerla.

Mientras algunos personajes intentan recomponer la situación con firmeza, otros detectan que el silencio puede ser una trampa. La desconfianza crece entre quienes han compartido momentos importantes, pero también entre quienes llevan tiempo midiendo cada palabra. Y cuando el pasado asoma con fuerza, el presente deja de ser una simple rutina: se convierte en un terreno resbaladizo.

En el corazón del drama, las emociones se vuelven más peligrosas: el orgullo puede nublar el juicio, el miedo puede empujar a decisiones apresuradas y la lealtad se pone a prueba en cada encuentro. Por eso, este viernes la serie promete un capítulo de esos que te dejan con la sensación de que la próxima conversación será decisiva… y que nadie sale realmente indemne.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: viernes, 17 de abril de 2026

Valle Salvaje vuelve a las tardes con un episodio cargado de tensión rural y de esas verdades que, tarde o temprano, piden salir a la luz. Si te gustan las intrigas donde cada gesto cuenta, hoy la cita es a las 16:30 en La 1/TVE. ¡No te lo pierdas!