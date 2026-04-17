Este viernes, 17 de abril de 2026, el Ministerio (datos para Ceuta) ha analizado 10 estaciones y deja un panorama claro: la Gasolina 95 es la que ofrece más margen de ahorro si comparas puntos de venta. El precio medio se mueve en 1,461 €/l para el 95, mientras que la 98 marca 1,490 €/l y el diésel (Gasóleo A) se sitúa en 1,738 €/l.
Si estás planificando repostar, te resumimos las gasolineras más baratas por tipo (con dirección) y también dónde está más caro, para que decidas con criterio.
Precio medio en Ceuta (viernes 17/04/2026)
- Gasolina 95: 1,461 €/l (mín 1,439 €; máx 1,493 €)
- Gasolina 98: 1,490 €/l
- Diésel (Gasóleo A): 1,738 €/l (mín 1,719 €; máx 1,759 €)
Gasolina 95: las más baratas en Ceuta
Hoy, el mejor precio del 95 parte de 1,439 €/l. Estas son las estaciones con el mínimo detectado:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,439 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,439 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,458 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,458 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,458 €
Gasolina 98: las más baratas en Ceuta
En Gasolina 98, los precios más bajos se sitúan en 1,488 €/l en varios puntos:
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,488 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,488 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,488 €
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,488 €
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,488 €
Diésel (Gasóleo A): las más baratas
Para el diésel, hoy destacan precios mínimos de 1,719 €/l y el siguiente escalón en 1,738 €/l:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,719 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,719 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,738 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,738 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,738 €
Gasolina 95: las más caras (para evitar)
Si buscas no perder dinero, hoy el 95 se dispara hasta 1,493 €/l en estas estaciones:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,493 €
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,493 €
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,459 €
Consejos rápidos para repostar mejor
- Compara antes de salir: con variaciones en el 95 de hasta varios céntimos, repostar “por inercia” puede salir caro.
- Si tu ruta te lo permite, ajusta el surtidor: a veces el ahorro por litro compensa el pequeño desvío.
- Revisa el tipo de carburante: 98 y diésel no siguen exactamente la misma lógica de precios.
Cita del Ministerio para la Transición Ecológica: “La información publicada forma parte de la actualización periódica de precios de combustibles, con el objetivo de facilitar la comparación y mejorar la transparencia para el consumidor”.