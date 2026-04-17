Este viernes, 17 de abril de 2026, el Ministerio (datos para Ceuta) ha analizado 10 estaciones y deja un panorama claro: la Gasolina 95 es la que ofrece más margen de ahorro si comparas puntos de venta. El precio medio se mueve en 1,461 €/l para el 95, mientras que la 98 marca 1,490 €/l y el diésel (Gasóleo A) se sitúa en 1,738 €/l.

Si estás planificando repostar, te resumimos las gasolineras más baratas por tipo (con dirección) y también dónde está más caro, para que decidas con criterio.

Precio medio en Ceuta (viernes 17/04/2026)

Gasolina 95: 1,461 €/l (mín 1,439 €; máx 1,493 €)

1,461 €/l (mín 1,439 €; máx 1,493 €) Gasolina 98: 1,490 €/l

1,490 €/l Diésel (Gasóleo A): 1,738 €/l (mín 1,719 €; máx 1,759 €)

Gasolina 95: las más baratas en Ceuta

Hoy, el mejor precio del 95 parte de 1,439 €/l. Estas son las estaciones con el mínimo detectado:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,439 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,439 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,458 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,458 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,458 €

Gasolina 98: las más baratas en Ceuta

En Gasolina 98, los precios más bajos se sitúan en 1,488 €/l en varios puntos:

SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,488 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,488 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,488 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,488 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,488 €

Diésel (Gasóleo A): las más baratas

Para el diésel, hoy destacan precios mínimos de 1,719 €/l y el siguiente escalón en 1,738 €/l:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,719 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,719 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,738 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,738 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,738 €

Gasolina 95: las más caras (para evitar)

Si buscas no perder dinero, hoy el 95 se dispara hasta 1,493 €/l en estas estaciones:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,493 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,493 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,459 €

Consejos rápidos para repostar mejor

Compara antes de salir: con variaciones en el 95 de hasta varios céntimos, repostar “por inercia” puede salir caro.

con variaciones en el 95 de hasta varios céntimos, repostar “por inercia” puede salir caro. Si tu ruta te lo permite, ajusta el surtidor: a veces el ahorro por litro compensa el pequeño desvío.

a veces el ahorro por litro compensa el pequeño desvío. Revisa el tipo de carburante: 98 y diésel no siguen exactamente la misma lógica de precios.

Cita del Ministerio para la Transición Ecológica: “La información publicada forma parte de la actualización periódica de precios de combustibles, con el objetivo de facilitar la comparación y mejorar la transparencia para el consumidor”.