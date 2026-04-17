Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado lidian reses de la ganadería de Domingo Hernández en una de las citas más esperadas del abono sevillano.

El ciclo taurino de la Feria de Abril 2026 prosigue su curso en la capital hispalense con una jornada de máxima expectación. Este viernes, 17 de abril, la Plaza de Toros de la Maestranza se convierte una vez más en el epicentro del mundo taurino para celebrar una de las corridas más señaladas de su programación anual. El festejo, que reúne a tres figuras de primer nivel, se presenta como una cita ineludible para los aficionados que buscan disfrutar del arte y la emoción en el emblemático ruedo sevillano.

Cartel y protagonistas de hoy en la Maestranza

La combinación de este viernes destaca por el equilibrio entre la experiencia y la juventud, reuniendo a tres nombres propios del escalafón actual. El cartel está compuesto por los matadores Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado, quienes se encargarán de lidiar un encierro perteneciente a la ganadería de Domingo Hernández, divisa reconocida por su bravura y calidad.

La presencia de estos tres diestros ha generado un notable interés en el abono, consolidando este tramo de la temporada como uno de los más intensos y brillantes de la tradición taurina en Sevilla.

Horario del festejo y retransmisión televisiva

El tradicional paseíllo en el coso del Baratillo está programado para las 18:30 horas, manteniendo el horario habitual de esta fase de la temporada.

Para aquellos aficionados que no puedan acudir a los tendidos de la Maestranza, el festejo contará con una amplia cobertura mediática. La corrida de hoy se podrá seguir en directo a través de Canal Sur y OneToro TV. Ambas plataformas ofrecerán la señal tanto en televisión como mediante sus respectivas aplicaciones y entornos digitales, garantizando que los seguidores puedan seguir cada detalle de la jornada desde cualquier ubicación.

Próximos festejos en el calendario taurino de Sevilla

La actividad en la Real Maestranza no se detiene y los próximos días ofrecen combinaciones de gran relevancia para el aficionado:

Sábado 18 de abril : Mano a mano entre Manuel Escribano y Borja Jiménez, con toros de la legendaria ganadería de Victorino Martín.

: Mano a mano entre Manuel Escribano y Borja Jiménez, con toros de la legendaria ganadería de Victorino Martín. Domingo 19 de abril : Festejo de rejones con la participación de Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

: Festejo de rejones con la participación de Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Lunes 20 de abril : Regreso de Morante de la Puebla, acompañado por Borja Jiménez y Tomás Rufo.

: Regreso de Morante de la Puebla, acompañado por Borja Jiménez y Tomás Rufo. Martes 21 de abril : Terna formada por José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

: Terna formada por José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque. Miércoles 22 de abril : Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

: Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda. Jueves 23 de abril: Actuación de José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

Con este calendario, la temporada sevillana reafirma su posición como el gran referente del calendario taurino internacional, ofreciendo una variedad de estilos que mantienen viva la pasión por la tauromaquia en el corazón de la Feria de Abril.