El conjunto de Xavi Pascual se juega el acceso al ‘play-in’ en el Palau Blaugrana ante un equipo bávaro sin opciones matemáticas de postemporada.

El FC Barcelona afronta este viernes, 17 de abril, el encuentro más trascendental de su trayectoria europea en la presente campaña. Encuadrados en la décima posición de la tabla —la última que otorga el derecho a disputar el play-in—, los azulgranas reciben en el Palau Blaugrana a un FC Bayern de Múnich que llega a la Ciudad Condal sin objetivos clasificatorios, tras quedar fuera de la lucha por la siguiente fase hace varias jornadas.

Pese a un último mes y medio marcado por la irregularidad y los resultados adversos, el equipo catalán mantiene vivas sus opciones de escalar hasta la octava plaza. Este escenario les brindaría hasta dos oportunidades para sellar su clasificación a los playoffs, aunque para ello dependen de una victoria propia y de los tropiezos de sus rivales directos. De lo contrario, un triunfo simple les mantendría en el décimo puesto, obligándoles a superar dos eliminatorias a vida o muerte.

El retorno de Svetislav Pesic al Palau

La jornada estará teñida de un matiz emocional debido al regreso de Svetislav Pesic a la que fue su casa. El técnico serbio, figura clave en el crecimiento histórico de la sección de baloncesto del club en sus dos etapas anteriores, será previsiblemente recibido con una ovación por parte de la afición culé. No obstante, el respeto institucional no distraerá al Bayern, que buscará cerrar la temporada regular con una victoria que maquille su eliminación prematura.

El Barça, ahora bajo la dirección de Xavi Pascual, buscará repetir el éxito del partido de ida en Múnich, donde se impusieron por un ajustado 74-75 bajo la dirección interina de Óscar Orellana tras la salida de Joan Peñarroya.

Horario y canal de televisión del Barça – Bayern

El encuentro, correspondiente a la última jornada de la temporada regular de la Euroliga, se celebrará en el horario habitual de las grandes noches continentales en Barcelona.

Hora: 20:30 horas (horario peninsular)

20:30 horas (horario peninsular) Lugar: Palau Blaugrana (Barcelona)

Palau Blaugrana (Barcelona) Fecha: Viernes, 17 de abril de 2026

La entidad azulgrana apela al apoyo de su público en una noche donde la continuidad en la máxima competición europea está en juego, frente a un rival que, pese a no jugarse nada en la tabla, compite sin la presión de los puntos.