El conflicto en Ucrania ha alcanzado un nuevo hito, cumpliendo 1.395 días desde el inicio de la invasión rusa. En medio de este contexto, la atención se centra en las recientes discusiones entre Estados Unidos y Ucrania que buscan trazar un camino hacia la paz con Rusia.

En Miami, representantes de ambos países han sostenido reuniones con el fin de discutir las garantías de seguridad que Ucrania podría recibir en caso de un acuerdo y, además, abordar las estrategias para la recuperación económica del país tras el conflicto.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, destacó que las conversaciones de los últimos días han sido «productivas y constructivas», resaltando la presencia de aliados europeos que han participado en la coordinación de un enfoque estratégico para abordar la situación.

Uno de los puntos cruciales en la agenda fue la revisión de un plan con 20 puntos que incluye no solo las garantías de seguridad, sino también la alineación de posturas con respecto a la recuperación económica de Ucrania. La secuencia de próximos pasos en la negociación es fundamental para avanzar.

Witkoff, quien se ha reunido con figuras clave del gobierno ucraniano, como el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov, ha enfatizado la necesidad de un diálogo constante y estructurado.

Por su parte, el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, aseguró que las conversaciones con EE.UU. también están llevando a cabo de manera constructiva, lo que podría indicar un terreno común para ambas partes.

Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que aún persisten muchas dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo final de paz. En sus declaraciones, dejó claro que la situación puede no resolverse en el corto plazo.

Sorprendentemente, también se han establecido acuerdos de cooperación entre Ucrania y Portugal, concretamente en la coproducción de drones marítimos. Este desarrollo destaca la búsqueda de Ucrania por fortalecer su defensa en medio de la continua agresión rusa.