El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 22 de diciembre una remodelación de su Gabinete marcada por la salida de Pilar Alegría, quien abandona el Ejecutivo para centrarse en la política aragonesa. La gran novedad es el ascenso de Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, que asume la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Los cambios se han hecho públicos en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, apenas unas horas después del duro revés electoral sufrido por el PSOE en las elecciones de Extremadura.

El nuevo equipo: Tolón y Saiz

Sánchez ha optado por reforzar el núcleo político del Gobierno con dos perfiles de confianza:

• Milagros Tolón (Educación): La exalcaldesa de Toledo sustituye a Alegría en una de las carteras con mayor peso social. El presidente ha destacado su «conocimiento y experiencia en todos los niveles de la administración» para afrontar los retos educativos y el impulso a la Formación Profesional.

• Elma Saiz (Portavoz): La actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantendrá sus funciones y asumirá, además, la Portavocía del Gobierno. Saiz sustituye así a Pilar Alegría en la tarea de ser la voz del Ejecutivo tras los Consejos de Ministros.

Reacción a la debacle en Extremadura y crisis con Sumar

La entrada de Milagros Tolón al Gobierno llega en un clima de alta tensión. El anuncio se produce tras el batacazo socialista en Extremadura del pasado domingo, donde el PP de María Guardiola se impuso con claridad, dejando al PSOE en una situación crítica en la región.

Además, esta remodelación intenta frenar la crisis con su socio de coalición, Sumar, que exigía cambios «profundos» en el Gobierno. Con este movimiento, Sánchez busca estabilizar el Ejecutivo y renovar el mensaje institucional para encarar el año 2026.

Las nuevas ministras tomarán posesión de sus cargos este martes 23 de diciembre, participando inmediatamente después en el último Consejo de Ministros del año.