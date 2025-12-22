Hoy es lunes 22 de diciembre de 2025, el primer día completo del invierno astronómico, y la meteorología en Andalucía ha respondido con un desplome térmico y las primeras nevadas de importancia en las sierras del interior. La jornada está marcada por un ambiente gélido, especialmente en las provincias orientales, y la persistencia de nubes que podrían dejar lluvias débiles.

Temperaturas: Heladas en Granada y Córdoba

El frío es el gran protagonista de este lunes de Lotería. Las temperaturas mínimas han caído de forma generalizada, dejando valores muy bajos en el interior:

Granada y Córdoba: Han amanecido con termómetros rozando los 0°C , con heladas débiles a moderadas en las zonas de sierra.

Las mínimas se sitúan en torno a los . Litoral: En las provincias costeras como Málaga, Cádiz y Almería, las máximas se mantienen sin cambios (rondando los 15-16°C), aunque la sensación térmica es menor debido al viento.

Nieve y lluvias

La inestabilidad se concentra en la vertiente atlántica y las zonas de montaña:

Cota de nieve: Se sitúa inicialmente en niveles muy bajos para la región, entre los 700 y 800 metros , aunque se espera que ascienda a los 1.200-1.400 metros a medida que avance el día. Durante la madrugada ya se han registrado incidencias en carreteras como la A-92 en Granada y los primeros copos en la Sierra de Grazalema (Cádiz).

Viento y estado del mar

Los vientos de componente oeste (Poniente) soplarán de flojos a moderados en el interior, pero ganarán intensidad en la costa: