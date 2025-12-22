El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 22 de diciembre una remodelación de su Gabinete marcada por la salida de Pilar Alegría, quien abandona el Ejecutivo para centrarse en su candidatura a las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. La gran novedad es el ascenso de Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, que asume la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La comparecencia, realizada mediante una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, se produce en un clima de alta intensidad política, apenas unas horas después de los resultados electorales en Extremadura y en plena tensión con su socio de coalición, Sumar.

El nuevo equipo: Tolón y Saiz

Sánchez ha optado por perfiles de gestión contrastada para afrontar el cierre del año y el inicio del nuevo ciclo político:

Milagros Tolón (Educación, FP y Deportes): La exalcaldesa de Toledo sustituye a Alegría en una cartera estratégica. El presidente ha destacado su «conocimiento y experiencia en todos los niveles de la administración», resaltando además su faceta docente como profesora de adultos.

Elma Saiz (Portavoz): La actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sumará a sus competencias la Portavocía del Gobierno, una tarea que hasta ahora desempeñaba Pilar Alegría.

Trayectoria de Milagros Tolón

Milagros Tolón (Toledo, 1968) cuenta con una dilatada carrera en el seno del PSOE y en la administración local:

Formación: Licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Magisterio.

Gestión Local: Fue la primera alcaldesa en la historia de Toledo (2015-2023) y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fue la primera alcaldesa en la historia de (2015-2023) y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Peso Orgánico: Es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y fue presidenta del Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos.

Contexto: Extremadura y la presión de Sumar

Este movimiento en el Consejo de Ministros llega tras el revés electoral del PSOE en Extremadura este pasado domingo, donde el PP de María Guardiola se situó como fuerza ganadora. Además, la remodelación responde a la necesidad de cubrir la vacante de Alegría sin acometer el «cambio profundo» que solicitaba Yolanda Díaz ante los recientes casos de acoso y corrupción que han afectado al entorno socialista.

Las nuevas ministras tomarán posesión de sus cargos este martes 23 de diciembre ante el Rey Felipe VI, participando inmediatamente después en el último Consejo de Ministros del año.