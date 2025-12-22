El pasado domingo, dos mujeres fueron halladas sin vida en Málaga y Vizcaya, lo que ha desencadenado investigaciones por parte de las autoridades competentes, dado que en ambos casos se han observado signos de violencia.

En Málaga, el incidente tuvo lugar en un descampado cercano a la Comisaría de Policía del distrito norte, en el barrio de La Palmilla. Según el 112 Andalucía, a las 6:30 de la mañana se recibió un aviso sobre una mujer inconsciente en la vía pública.

Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de la mujer. Las autoridades locales, incluida la Policía Nacional, han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Actualmente, el cadáver aún no ha sido identificado y se espera la realización de la autopsia correspondiente.

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo del caso y está trabajando para recopilar toda la información necesaria para entender lo que ocurrió en esa trágica mañana.

Simultáneamente, en Barakaldo, Vizcaya, la Ertzaintza también inició una investigación luego de que el cuerpo de una mujer de aproximadamente 50 años fuera encontrado sin vida en su vivienda. Este hallazgo fue reportado por las hijas de la mujer, quienes alarmadas, informaron a las autoridades alrededor de las 11:30 de la mañana.

Las hijas llegaron a la vivienda, ubicada en la calle Sociedad Santa Águeda, y al no recibir respuesta, decidieron ingresar, encontrando así a su madre inconsciente. A pesar de los esfuerzos del personal médico que llegó al lugar, fue confirmada su muerte.

En el lugar se presentaron no solo las fuerzas de la Ertzaintza, sino también personal médico, un médico forense y una comitiva judicial. A pesar de la gravedad de la situación, el departamento vasco de Seguridad no ha proporcionado detalles adicionales sobre este suceso.

De acuerdo a informaciones de Eitb, se ha indicado que el cuerpo de la mujer presenta «signos de violencia compatibles con homicidio»; sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente por la policía vasca.