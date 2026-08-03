3 de agosto de 2026: nuevos episodios y emisiones confirman la presencia esta semana de La casa del dragón, Silo y Lioness en las parrillas.

Lo que verás esta semana (3-9 agosto 2026)

La casa del dragón

La acción vuelve a situarse más de trescientos años antes de “Juego de Tronos”, con la Casa Targaryen en pleno conflicto interno. La temporada añade capítulos centrados en luchas por el poder y consecuencias familiares de largo alcance.

Basada en: “Fuego y Sangre” (George R.R. Martin).

Silo

La serie mantiene el suspense en una comunidad enterrada bajo normas que dicen protegerla mientras generan sospechas entre sus miembros. La trama sigue indagando quién controla la información y cómo eso altera la convivencia en los niveles inferiores.

Operaciones Especiales: Lioness

La CIA y su equipo Lioness se mueven en operaciones encubiertas desde dentro, con Cruz Manuelos como figura destacada y Joe al frente de la coordinación. Esta entrega avanza giros y riesgo operativo que tensionan la narrativa.

Mushoku Tensei Jobless Reincarnation

La historia plantea la reconstrucción de una vida en un mundo de espada y magia: aprendizaje, crecimiento y decisiones que redefinen el rumbo del protagonista. La temporada insiste en el desarrollo personal como motor principal de la trama.

Bleach

Ichigo Kurosaki descubre su capacidad para ver espíritus y, con la aparición de Rukia Kuchiki, la serie combina aventuras y amenaza sobrenatural. El regreso mantiene el equilibrio entre acción y misterio.

Lucky

Un golpe fallido desencadena una huida: Lucky se enfrenta al FBI y a un jefe criminal decidido a no dejarla vivir tranquila. Thriller de ritmo rápido con persecuciones y soluciones improvisadas.

Los Jóvenes Titanes en Acción

El tono es ligero y paródico: bromas, caos y situaciones absurdas marcan cada episodio. La serie funciona como respiro frente a la intensidad de otras propuestas, ofreciendo sketches rápidos y humor autorreferencial que funcionan bien como alternancia en la programación.

Running Man

El programa de variedades coreano sigue con pruebas, rivalidades y momentos inesperados; está en la parrilla desde 2010 y mantiene su formato competitivo. Ideal para quien busca entretenimiento de ritmo acelerado y pruebas colectivas.

Cierre

La programación de la semana combina fantasía política, suspense distópico y acción encubierta, con alternativas ligeras para quienes prefieren comedia o entretenimiento de variedades.