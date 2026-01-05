El inicio de este 2026 trae consigo la ratificación de diversas medidas de apoyo a las familias y emprendedores. Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través del Real Decreto-Ley 16/2025, se mantiene la vigencia de la prestación por hijo a cargo para miles de hogares, una medida que sirve de alivio financiero frente a la cuesta de enero.

A continuación, detallamos las condiciones de esta ayuda y las novedades para el sector autónomo.

La ayuda por hijo: Cuantías y beneficiarios

Aunque popularmente se conoce como la «ayuda de los 600 euros», la cifra exacta se ajusta según la situación de vulnerabilidad de cada hogar. Para este ejercicio, la cuantía general se ha fijado en 588 euros anuales por cada hijo menor de 18 años, lo que se traduce en un ingreso de aproximadamente 49 euros al mes. No obstante, en aquellos casos de pobreza severa donde los ingresos son mínimos, la prestación puede alcanzar los 637,92 euros anuales, elevando el pago mensual a los 53 euros.

Es fundamental aclarar que esta ayuda no admite nuevas solicitudes. Se trata de una prestación en régimen transitorio destinada exclusivamente a aquellas familias que ya la tenían reconocida antes de la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que siguen cumpliendo los requisitos de renta. Para mantenerla en 2026, los ingresos del hogar no pueden superar los 15.356 euros anuales, un umbral que se amplía hasta los 23.109 euros en el caso de las familias numerosas.

Impulso al emprendimiento: Hasta 6.200 € en Madrid

Mientras que la ayuda por hijo tiene un carácter estatal y de continuidad, la Comunidad de Madrid ha lanzado este enero una ambiciosa ofensiva para apoyar a los trabajadores por cuenta propia. El Gobierno regional ha aprobado subvenciones que pueden llegar hasta los 6.200 euros para quienes se den de alta como autónomos por primera vez durante este año.

Estas ayudas están diseñadas para sufragar los gastos iniciales de la actividad, como suministros, seguros o gastos notariales. Los importes más elevados se reservan para perfiles vulnerables o para aquellos que decidan emprender en municipios pequeños, buscando así fijar población y dinamizar la economía local. Este paquete de medidas se apoya en un incremento del presupuesto para autónomos de más del 17 % respecto al año anterior, consolidando a Madrid como un foco de atracción para el autoempleo en 2026.