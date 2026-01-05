Desde el pasado 1 de enero de 2026, las balizas V-16 conectadas son el único sistema legal de preseñalización en España, sustituyendo definitivamente a los triángulos. Estos dispositivos envían automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo que los paneles de las carreteras avisen a otros conductores.

Sin embargo, gracias a los datos públicos, también es posible consultar estos incidentes desde cualquier dispositivo. Te explicamos cómo funciona el mapa independiente que está ganando popularidad este inicio de año.

¿Cómo acceder al mapa de balizas activas?

Aunque la DGT gestiona los datos, existe una herramienta creada por un particular que permite visualizar toda esta información de forma sencilla y gratuita:

• Sitio web: Debes entrar en mapabalizasv16.es/#mapa.

• Cobertura: El mapa cubre toda España peninsular, Baleares y Canarias.

• Navegación: Puedes hacer zoom en provincias o tramos de carretera específicos para ver si hay incidencias en tu ruta.

¿Qué información ofrece este mapa?

Al navegar por la web, encontrarás diferentes iconos que representan el estado de las emergencias:

• Balizas Encendidas: Son incidentes activos en ese mismo instante.

• Balizas Apagadas: Representan avisos recientes que ya han sido desactivados, lo que sirve para conocer el contexto de posibles retenciones o restos en la calzada.

• Detalles del evento: Al pulsar sobre un icono, se despliega una ventana con:

• Hora exacta de activación.

• Vía y punto kilométrico (carretera, sentido y municipio).

• Enlace directo para abrir la ubicación en Google Maps o Apple Maps.

• Opción de compartir la incidencia por apps de mensajería.

La polémica de la privacidad y la seguridad

Como hemos mencionado anteriormente, el uso de este mapa no está exento de debate en este 2026. Muchos conductores han mostrado su preocupación porque cualquier persona pueda ver su ubicación exacta cuando sufren una avería.

Además, ante el aumento de la demanda, la Guardia Civil ha pedido extremar las precauciones con las falsificaciones. Para asegurarte de que tu baliza es legal y aparecerá correctamente en los sistemas de emergencia, debe tener:

1. El código de homologación grabado (tipo LCOE XXXXXXXXG1 o IDIADA XXXXXXXXG1).

2. Conectividad garantizada por 12 años (ya incluida en el precio de compra).

Aviso importante: Este mapa es una herramienta informativa de terceros. Para una conducción segura, confía siempre en los avisos oficiales de los paneles de tráfico y los sistemas integrados en el salpicadero de tu vehículo.