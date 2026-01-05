La periodista y comunicadora Sara Carbonero, de 41 años, ha sido ingresada de urgencia en un centro hospitalario de la isla de Lanzarote, según ha adelantado en exclusiva la revista Semana. La presentadora se encontraba en la isla canaria disfrutando de las vacaciones de Navidad cuando su estado de salud sufrió un revés inesperado.

Lo que comenzó como una escapada idílica para despedir el año se ha visto truncado por este ingreso hospitalario que mantiene en vilo a su entorno más cercano.

Un giro inesperado tras un inicio de año «mejor imposible»

Sara Carbonero había compartido con sus seguidores en redes sociales la felicidad que sentía al comenzar el 2026 en Lanzarote junto a su pareja, José Luis Cabrera. «Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo», escribía la periodista el pasado 1 de enero.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente el 2 de enero, cuando Carbonero comenzó a sentir fuertes molestias y un malestar general que la obligó a acudir al servicio de urgencias. Tras una primera valoración, el equipo médico decidió su ingreso inmediato para monitorizar su evolución.

Prudencia y respeto a los tiempos médicos

Fuentes cercanas a la periodista consultadas por la revista han manifestado «cierta preocupación» ante este bache de salud, aunque han hecho un llamamiento a la calma:

• Petición de respeto: El entorno de Carbonero pide evitar especulaciones y mantener la prudencia.

• Seguimiento médico: Insisten en la necesidad de respetar los tiempos marcados por los facultativos que la atienden en la isla.

Una trayectoria de fortaleza

No es la primera vez que la salud pone a prueba a la comunicadora. A los 35 años, Sara Carbonero fue diagnosticada con un cáncer de ovario, una batalla que afrontó públicamente con una entereza que inspiró a miles de personas. Tras someterse a largos tratamientos y quimioterapia, la periodista siempre ha mantenido una filosofía de vida centrada en el presente: «Cuando una persona tiene salud, puede tener muchos problemas, pero cuando le falta la salud, solo tiene uno», recordaba en una de sus intervenciones más aplaudidas.

Por el momento, se desconoce si la periodista recibirá el alta en las próximas horas o si será trasladada a Madrid para continuar con su recuperación.