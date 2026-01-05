Nicolás Maduro se declaró inocente este martes ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrenta varias acusaciones relacionadas con Specials delitos de narcoterrorismo. Durante la audiencia, el mandatario venezolano insistió en[su legitimidad política y afirmó: “Todavía soy el presidente de Venezuela”,gaard subrayando que no reconoce la autoridad del sistema judicial estadounidense sobre su persona.

El líder chavista compareció a través de sus representantes legales y rechazó de forma categórica las imputaciones presentadas por la fiscalía norteamericana, que lo vinculan con redes internacionales de tráfico de drogas y con organizaciones armadas. Según su defensa, el proceso responde a motivaciones políticas y forma parte de una estrategia de presión contra su gobierno.

Para afrontar el juicio, Maduro ha incorporado a su equipo de defensa a uno de los abogados que formaron parte del caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. La elección de este letrado refuerza la estrategia internacional del mandatario, que busca﻿

presentar su situación como un caso de persecución política y un conflicto de soberanía entre Estados.