Isabel Díaz Ayuso ha elevado la confrontación política por la crisis migratoria en Ceuta con una dura acusación contra Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que el jefe del Ejecutivo permite deliberadamente las entradas desde Marruecos para desviar la atención de los procedimientos judiciales que afectan a su entorno, aunque no ha presentado pruebas que relacionen ambas circunstancias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado una nueva tormenta política al acusar al presidente del Gobierno de permitir la crisis fronteriza de Ceuta para ocultar sus problemas judiciales.

“Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”, escribió la dirigente del Partido Popular en una publicación realizada el jueves 30 de julio en la red social X.

Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 30, 2026

El mensaje constituye una acusación política de extrema gravedad, pero no incluye pruebas ni identifica decisiones concretas del Gobierno que demuestren que Sánchez haya facilitado deliberadamente las entradas irregulares. Tampoco establece una conexión verificable entre la gestión de la frontera y los procedimientos judiciales a los que hace referencia.

La publicación de Ayuso se produjo después de que miles de personas intentaran acceder a Ceuta desde Marruecos por tierra y por mar, provocando el desbordamiento de los recursos de acogida y obligando al Estado a reforzar el dispositivo de seguridad.

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta

Ante el aumento de la presión fronteriza, el Gobierno movilizó unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil en tareas de vigilancia, control y seguridad. La actuación de los militares se desarrolla bajo coordinación con el instituto armado, que mantiene las competencias sobre el control fronterizo.

El despliegue no significa que el Ejército haya asumido por completo el control de la frontera. Su función es reforzar a las fuerzas de seguridad y aportar medios adicionales ante una situación que ha desbordado los recursos ordinarios disponibles.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió al Ejecutivo central que declarara una emergencia nacional y estableciera un mando único para coordinar la respuesta. El Gobierno rechazó esa posibilidad al considerar que la legislación de protección civil no contempla esa figura para una crisis de naturaleza migratoria.

Feijóo exige un “despliegue masivo”

La reacción de Ayuso coincidió con una ofensiva más amplia del Partido Popular contra la gestión del Ejecutivo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó un “despliegue masivo” de efectivos para recuperar el control de la frontera y pidió declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional. También exigió intensificar las gestiones diplomáticas con Marruecos y la Unión Europea.

La petición de Feijóo no es exactamente la misma que la formulada por el presidente ceutí. Mientras Vivas solicitó una declaración de emergencia nacional y un mando único, el líder del PP pidió activar mecanismos relacionados con la Ley de Seguridad Nacional.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que el Estado mantiene garantizada la seguridad y ha descartado, por el momento, elevar formalmente la crisis a la categoría de emergencia nacional.

Marruecos asegura que no deseaba la crisis

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, afirmó que la situación registrada en Ceuta “no es deseada” por Rabat y expresó el interés de las autoridades marroquíes en que regresen las personas que cruzaron irregularmente la frontera.

La diplomática defendió que ambos países mantienen la cooperación para controlar la situación y facilitar las devoluciones conforme a los mecanismos acordados.

Las autoridades marroquíes también reforzaron la presencia policial en los alrededores de Castillejos y utilizaron material antidisturbios para dispersar a las personas que intentaban aproximarse al perímetro fronterizo.

Una acusación sin pruebas que eleva el choque político

Ayuso ha sido una de las dirigentes del PP más críticas con Pedro Sánchez durante los últimos años. Su nueva acusación traslada la crisis migratoria desde el debate sobre la seguridad fronteriza hasta la confrontación por las investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al entorno político y familiar del presidente.

Sin embargo, la publicación de la presidenta madrileña no ofrece elementos que permitan concluir que el Gobierno haya tolerado intencionadamente las entradas para modificar la agenda informativa.

Los movimientos migratorios en Ceuta dependen de múltiples factores, entre ellos los controles aplicados por Marruecos, la circulación de rumores sobre una supuesta apertura fronteriza, la actuación de las redes de tráfico de personas y las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat.

Por tanto, la afirmación de que Sánchez permite una “invasión” para ocultar sus “juicios” debe interpretarse como una acusación partidista de Ayuso, no como un hecho demostrado.

La crisis vuelve a colocar a Ceuta en el centro de la confrontación política nacional. Mientras el Gobierno defiende su respuesta y la cooperación con Marruecos, el PP reclama medidas excepcionales y acusa al Ejecutivo de haber perdido el control de una frontera exterior de la Unión Europea.