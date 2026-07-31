La vuelta a las aulas se concentrará entre el 7 y el 10 de septiembre de manera escalonada en función del nivel educativo y la consejería de Educación.

La cuenta atrás para el inicio del curso escolar 2026-2027 ha comenzado en toda España tras casi tres meses de vacaciones de verano. Millones de estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional se preparan para el regreso a las aulas durante la primera mitad del mes de septiembre. Sin embargo, la incorporación del alumnado no se producirá de forma simultánea, ya que el calendario escolar es fijado de manera independiente por las distintas comunidades autónomas, existiendo además variaciones notables según la etapa educativa.

La mayoría de los centros educativos reabrirán sus puertas entre los días 7 y 10 de septiembre. La Comunidad de Madrid se sitúa como una de las más madrugadoras, arrancando la actividad lectiva los días 7 y 8 de septiembre según el ciclo de enseñanza. Por su parte, la Región de Murcia, Cantabria, Aragón, Cataluña y Ceuta han establecido la vuelta al cole el 8 de septiembre para gran parte de los niveles obligatorios, mientras que en Melilla el comienzo de las clases se pospone al 9 de septiembre.

En esa misma jornada, el 9 de septiembre, iniciarán las enseñanzas escolares los estudiantes de Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja y la Comunitat Valenciana. Un día después, el 10 de septiembre, será el turno de la incorporación del alumnado en Andalucía, Extremadura y Baleares. Es habitual que el alumnado de Infantil y Primaria comience las clases antes que los estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional o enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas, las cuales disponen de un cronograma específico. La finalización del curso escolar está programada de forma generalizada entre el 18 y el 24 de junio de 2027, con un término anticipado para segundo de Bachillerato debido a la prueba de acceso a la universidad.