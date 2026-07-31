La DGT prevé millones de desplazamientos por carretera mientras los servicios mínimos de trenes, la amenaza de huelga en El Prat y los incendios forestales complican el inicio de las vacaciones de verano.

La primera gran operación salida del mes de agosto ha arrancado con notables complicaciones para la movilidad en España. La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que se producirán alrededor de 5,6 millones de desplazamientos por la red viaria estatal durante el fin de semana, provocando intensas retenciones de tráfico en las salidas de los grandes núcleos urbanos como Madrid —con colapsos en la A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6— y en los principales corredores turísticos hacia la costa mediterránea y del norte, destacando la AP-7, A-7, A-8, AP-8, A-66, A-49 y N-340. El pico de alta intensidad circulatoria se concentrará durante las tardes del viernes y del domingo, así como en la mañana del sábado.

A la masiva afluencia en las autovías se suma una jornada conflictiva en el transporte público. La huelga nacional en Renfe amenaza la circulación de 322 trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia, sumados a perturbaciones en la red de Cercanías. Aunque el Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos de entre el 50% y el 73%, la compañía ferroviaria insta a los viajeros afectados a comprobar el estado de sus trayectos antes de desplazarse a las estaciones. Asimismo, el sector aéreo mantiene la máxima alerta ante la convocatoria de una huelga indefinida que amenaza el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Por otro lado, los incendios forestales activos continúan obligando al corte de carreteras en diversos puntos de la geografía española. Pese a la reapertura de varios tramos en Madrid y Ávila, las restricciones de tráfico se mantienen operativas en zonas críticas de Castellón, Zamora, León y Castilla y León, condicionando los itinerarios alternativos marcados por las fuerzas de seguridad. Ante la ola de calor y la densidad del tráfico, las autoridades de tráfico recuerdan la obligatoriedad de la baliza luminosa V-16 conectada para señalizar cualquier avería, un dispositivo que sustituye a los triángulos de emergencia y cuyo incumplimiento conlleva sanciones económicas de hasta 200 euros.