La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado con dureza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el anuncio de que el Ejecutivo prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La dirigente autonómica ha considerado que la medida supone un ataque a la libertad y a las plataformas digitales.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha cuestionado la decisión del Ejecutivo central y ha acusado a Sánchez de impulsar políticas que, a su juicio, restringen el uso de internet por parte de los jóvenes. En su intervención, la presidenta madrileña empleó términos muy críticos para referirse al jefe del Gobierno y al contenido del anuncio.

El presidente del Gobierno comunicó el pasado martes su intención de impedir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años y de reforzar el control sobre las plataformas digitales. Entre las medidas planteadas se encuentra aumentar la supervisión de estas empresas y exigir responsabilidades a sus directivos en caso de infracciones cometidas en sus servicios.

Ayuso ha sostenido que la iniciativa del Ejecutivo perjudica la imagen de España y ha acusado al presidente de utilizar instituciones del Estado en beneficio propio. Asimismo, ha vinculado la propuesta a otras críticas políticas que mantiene con el Gobierno central.

El debate sobre la regulación del acceso de menores a las redes sociales se suma así al enfrentamiento político entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, en un contexto de discusión sobre los límites de las plataformas digitales y la protección de los menores en internet.