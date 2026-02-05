Los servicios de Salvamento Marítimo han recuperado este jueves al mediodía los cuerpos sin vida de dos migrantes en aguas del Estrecho de Gibraltar y han logrado rescatar al menos a siete personas que se encontraban en el mar, algunas de ellas nadando a la deriva.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta han confirmado que los equipos de rescate trasladaron a la ciudad autónoma los cadáveres de los dos fallecidos. El aviso se produjo minutos antes de las 12:00 horas, cuando el buque mercante Bice Amoretti detectó a varios migrantes a unas 15 millas náuticas (24,1 kilómetros) de la costa ceutí, arrastrados por las fuertes corrientes.

La embarcación mercante consiguió rescatar a cinco personas y recuperar el cuerpo sin vida de otra. Posteriormente, la salvamar Atria, con base en Ceuta, se hizo cargo de los supervivientes y del fallecido para su traslado a puerto.

Horas antes, durante la mañana, se recibió una segunda alerta por la posible presencia de más personas en el agua. La embarcación de Salvamento Marítimo Clara Campoamor se desplazó entonces al norte de Punta Almina, donde localizó a dos migrantes más con vida y el cuerpo de otra persona fallecida.

Las labores de búsqueda y rescate se han visto dificultadas por las adversas condiciones meteorológicas en la zona, con rachas de viento que han superado los 70 kilómetros por hora y fuerte oleaje asociado a la borrasca Leonardo.