Un hombre de 32 años ha sido condenado a 22 años y medio de prisión por el asesinato de su pareja sentimental, una joven de 27 años, a la que asestó al menos 18 puñaladas con un cuchillo de cocina en el domicilio de ella en Alcoy (Alicante) en octubre de 2022. La sentencia ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Alicante tras el veredicto de un jurado popular.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el magistrado que ha firmado la resolución ha aplicado el veredicto del jurado, que consideró al acusado culpable de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género. Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar a la familia de la víctima con un total de 255.437 euros y estará sometido a diez años de libertad vigilada una vez que cumpla la condena. La resolución no es firme y puede ser recurrida.

El fallo judicial señala que el crimen estuvo motivado por los “celos y el carácter posesivo” del acusado, quien pretendía “dejar patente su sentimiento de superioridad” hacia su compañera por el hecho de ser mujer. La pareja había iniciado una relación en enero de 2022, con convivencia ocasional en la vivienda de ella, y tras una ruptura en verano de ese mismo año retomaron la relación.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 23 de octubre de 2022. Después de salir a cenar con una amiga, ambos regresaron al domicilio de la joven en Alcoy. Según la sentencia, el acusado aprovechó que la víctima estaba sola y desarmada para atacarla de forma repentina con un cuchillo de cocina de 14 centímetros de hoja. La apuñaló de manera reiterada en distintas partes del cuerpo, como la cara, el cuello y la clavícula. Una de las heridas le perforó el pulmón y le causó la muerte.

El magistrado considera probado que el agresor actuó para asegurar la eficacia del ataque y aumentar el sufrimiento de la víctima, a la que apuñaló de forma continuada en aproximadamente un minuto. La joven agonizó durante varios minutos en el baño de la vivienda, donde finalmente falleció.

Tras el crimen, el condenado se arrojó por la ventana desde un quinto piso, aunque sobrevivió al impactar sobre una uralita. El juicio se celebró entre el 12 y el 20 de enero de 2026 en la Audiencia Provincial de Alicante. La sentencia le absuelve de los delitos de amenazas de muerte y maltrato habitual, de los que también estaba acusado.