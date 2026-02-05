El santoral católico conmemora hoy, 6 de febrero, a San Pablo Miki y sus 25 compañeros, quienes en el siglo XVI dieron testimonio de su fe en el lejano oriente. Su sacrificio es uno de los capítulos más heroicos de la historia de las misiones.

San Pablo Miki y los 26 mártires de Nagasaki

En 1597, el shogun Toyotomi Hideyoshi inició una feroz persecución contra los cristianos en Japón. Pablo Miki, un jesuita japonés de familia noble y gran predicador, fue arrestado junto a un grupo diverso de fieles.

Un grupo heterogéneo: Entre los 26 mártires había jesuitas, franciscanos y laicos ; adultos y niños (como San Luis Ibaraki, de solo 12 años). Había españoles, portugueses, mexicanos (San Felipe de Jesús) e indios, pero la mayoría eran japoneses.

Entre los 26 mártires había jesuitas, franciscanos y laicos; adultos y niños (como San Luis Ibaraki, de solo 12 años). Había españoles, portugueses, mexicanos (San Felipe de Jesús) e indios, pero la mayoría eran japoneses. El Camino al Calvario: Fueron obligados a caminar más de 800 kilómetros desde Kioto hasta Nagasaki, en pleno invierno, sufriendo burlas y torturas para desmoralizar a otros cristianos.

Predicando desde la Cruz: Al llegar a la colina de Nishizaka en Nagasaki, fueron crucificados. San Pablo Miki, atado a su cruz, perdonó a sus verdugos y animó a los presentes a seguir a Cristo, afirmando que el único camino de salvación era el Evangelio.

Significado: Representan la universalidad de la Iglesia y la fortaleza de una comunidad que, aunque pequeña, prefirió el martirio antes que la apostasía.

Otros santos que se celebran el 6 de febrero

Junto a los mártires de Nagasaki, la Iglesia recuerda hoy a:

Santa Dorotea, virgen y mártir: Joven cristiana del siglo IV en Cesarea. Según la tradición, mientras iba al martirio, un abogado llamado Teófilo le pidió burlonamente que le enviara «frutos del jardín de su esposo». Poco después de su muerte, un ángel se le apareció a Teófilo con una cesta de manzanas y rosas, lo que provocó su conversión.

San Mateo Correa, mártir: Sacerdote mexicano fusilado en 1927 durante la Guerra Cristera por negarse a revelar el secreto de confesión de unos prisioneros.

San Vedasto de Arrás, obispo: Colaborador de San Remigio en la conversión del rey Clodoveo y de los francos en el siglo VI. Fue un gran organizador de la Iglesia en el norte de Francia.

San Amando de Maastricht, obispo: Gran misionero en Flandes y Alemania en el siglo VII. Es considerado el patrón de los fabricantes de cerveza y taberneros por la gran cantidad de monasterios que fundó en zonas de viñedos y lúpulo.

San Silvano de Emesa y compañeros, mártires: Obispo y diáconos que en el siglo IV fueron arrojados a las fieras en Siria por su fidelidad a la fe.

Beatos