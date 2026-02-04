La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participará el próximo martes 10 de febrero por videoconferencia en un evento que se celebrará en Mar-a-Lago, la residencia privada del expresidente estadounidense Donald Trump, en Florida, donde recibirá un reconocimiento por su labor en favor de la Hispanidad.

Según ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Díaz Ayuso ha sido invitada a este acto, en el que también está prevista la participación del presidente de Argentina, Javier Milei. García ha valorado positivamente que este reconocimiento a la presidenta madrileña proceda de Estados Unidos.

Durante su intervención, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que “es muchísimo mejor que nos reconozcan en Estados Unidos a que te reconozca un grupo terrorista como Hamás”, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El acto, denominado The Hispanic Prosperity Gala (Gala de la Prosperidad Hispana), reunirá a “líderes mundiales, empresarios y visionarios” con el objetivo de promover la prosperidad en Estados Unidos y reforzar las alianzas comerciales y financieras estratégicas entre Estados Unidos y América Latina.

El evento está organizado en colaboración con Latino Wall Street y, según sus promotores, se enmarca en su misión de impulsar la libertad de expresión, la libertad financiera y los valores conservadores.